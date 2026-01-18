Spoiler Alert: बुलडोजर के आगे लेट जाएगी अनुपमा, रजनी चलेगी अपना सबसे घातक हथियार

Hindustan Hindi News
Anupamaa Spoiler Alert: चॉल बचाने के लिए खुद बुलडोजर के आगे लेट जाएगी अनुपमा। पराग देगा अपनी समधन का साथ, लेकिन यह बाजी जीतने के लिए रजनी चलेगी अपना आखिरी हथियार।

Jan 18, 2026 04:15 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी किया जा चुका है। अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपने रविवार का एपिसोड मिस कर दिया है तो आज के एपिसोड का अपडेट जरूर जान लें। अनुपमा को जब रजनी घुटनों पर ले आएगी और एक के बाद एक आरोपों के बाद उसे निढाल कर देगी तो प्रेरणा, राही और प्रेम मोर्चा संभालेंगे। जहां एक तरफ प्रेरणा खुद अपनी मां की पोल खोलती दिखाई पड़ेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रेम अपने पिता से सवाल करेगा।

पराग को होगा अनुपमा पर यकीन

प्रेम को जवाब देते हुए पराग बताएगा कि उसे बस इतना पता था कि कागज साइन किए गए हैं और डील सही तरीके से की जा रही है। इस पर रजनी फौरन पलटी मारेगी और कहेगी कि उसने पराग को बस वही बताया जो कि अनुपमा ने उससे कहा। इस पर पराग कहेगा कि अनुपमा जी सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन किसी से झूठ बोलना और धोखा देना नहीं कर सकती हैं। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि रजनी इस गेम को एक लेवल और ऊपर लेकर जाएगी।

रजनी चलेगी सबसे घातक हथियार

जहां एक तरफ राही अपनी मां को डांटेगी और कहेगी कि इस पर (रजनी पर) भरोसा करने का नतीजा देख लिया आपने? वहीं प्रेम नगर सेविका रजनी पर आरोप लगाएगा और कहेगा- इनके मन में चोर था, इन्हें डर था कि कहीं यह पकड़ी ना जाएं इसीलिए इन्होंने हमें पेपर्स पढ़ने नहीं दिए। इस पर रजनी नया दांव खेलेगी और फाइल उठाकर प्रेम के सामने फेंक देगी। रजनी कहेगी, "फ्लैट नंबर 3003, ये हैं अनु के नए घर के डिटेल्स और यह उसका सबूत।

रजनी की वजह से पराग भी होगा चुप

रजनी सबके सामने चिल्लाकर अनुपमा से कहेगी, "तूने दोस्ती की कसम दी थी कि किसी से कुछ ना कहूं, इसलिए मैं चुप थी, लेकिन अब सच बोलना जरूरी हो गया है।" इस तरह रजनी खुद को दूध की धुली और अनुपमा को बुरी साबित कर देगी। हालात बिगड़ते देख और किसी का घर उजड़ते देख पराग रजनी के पास जाएगा और दबी हुई आवाज में कहेगा- अगर वो कह रही हैं कि उन्हें सच नहीं पता था तो वाकई में नहीं पता था। इस पर रजनी जवाब देगी- फायदा चाहिए ना पराग, तो कायदे नहीं देखते हैं।

बुलडोजर के आगे लेट जाएगी अनुपमा

रजनी एक इशारा करेगी और बुलडोजर चॉल की तरफ चल पड़ेगा और फिर अनुपमा वो करेगी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। वह जाकर बुलडोजर के आगे लेट जाएगी और कहेगी कि अगर बुलडोजर चलाना है तो मेरी लाश के ऊपर से चलाओ। सभी हक्के-बक्के रह जाएंगे, लेकिन क्या वाकई अनुपमा की इन सारी कोशिशों को नाकाम करते हुए रजनी चॉल तुड़वाने में कामयाब हो जाएगी? या फिर अनुपमा की कोशिश कामयाब होंगी और जीत फिर एक बार सच्चाई की होगी? शो के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दु्स्तान के साथ।

