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Spoiler Alert: दिग्विजय के खिलाफ जाएंगे अनुपमा-बंकु, पहले ही दिन खुलेगी पोल, आगे क्या होगा?

Mar 28, 2026 04:03 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा के लिए मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां उसे अपनी चुनौतियों का सामना करना है, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय के गुस्से का भी प्रकोप झेलना है।

Spoiler Alert: दिग्विजय के खिलाफ जाएंगे अनुपमा-बंकु, पहले ही दिन खुलेगी पोल, आगे क्या होगा?

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अनुपमा के दिल में दिग्विजय के प्रति इज्जत और संवेदना तो है, लेकिन साथ ही साथ वह अपनी जिंदगी की चुनौतियों से भी जूझ रही है। हालिया एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुपमा और दिग्विजय के बीच एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट होता है और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती नजर आती है। अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा दिग्विजय को यह समझाने की कोशिश करेगी कि उसे अपना कैफे फिर से शुरू करना चाहिए।

बंकु देगा अनुपमा को यह मशवरा

दिग्विजय इस बारे में काफी विचार करेगा और अनुपमा से साफ इनकार कर देगा। अनुपमा को यह सोचकर अजीब लगेगा कि इतना खूबसूरत कैफे जिसमें जान फूंकी जा सकती है, उसे दिग्विजय ने बेजान हालत में छोड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि कैफे का मालिक ही नहीं चाहता, इसलिए अब अनुपमा के हाथ में कुछ नहीं है। असली ट्विस्ट अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा जब बंकु अनुपमा को उसके हालातों के बारे में समझाएगा कि कैसे उसके पास सिर्फ 15 दिनों का वक्त है और इस दौरान उसे अपने रहने का इंतजाम करना होगा और कुछ पैसों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा।

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अनुपमा की खुलेगी पोल, फूटेगा गुस्सा

दोनों मिलकर यह तय करेंगे कि वो बिना दिग्विजय की जानकारी के उसके कैफे में खाना बनाकर टिफिन सर्विस शुरू करेंगे। लेकिन गड़बड़ तब हो जाएगी, जब पहले ही दिन अनुपमा की पोल खुल जाएगी। जब बंकु और अनुपमा टिफिन पैक करके उस कैफे से निकल ही रहे होंगे, तभी सामने दिग्विजय अपने दोस्त बोस के साथ नजर आ जाएगा। अनुपमा और बंकु को उसकी इजाजत के बिना कैफे में काम करता देख दिग्विजय आग बबूला हो जाएगा और कहेगा- जब मेरी बात माननी ही नहीं थी, तो फिर मुझसे पूछा ही क्यों?

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क्या होगा अनुपमा और माही का भविष्य?

दिग्विजय बहुत नाराज होगा, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वह गुस्से में अनुपमा को दिया 15 दिन का समय और कम कर देगा और तुरंत उससे वहां से निकल जाने को कहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। अनुपमा और दिग्विजय के बीच आखिर यह रिश्ता आगे क्या मोड़ लेने वाला है? साथ ही कोठारी मेंशन में माही का क्या भविष्य होने वाला है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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