Spoiler Alert: अनुपमा देगी दिग्विजय के कैफे को नई उड़ान! सावी विला में होगा यह अजब इत्तेफाक
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा की किस्मत एक बार फिर करवट ले रही है। रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल में एक तरफ जहां अनु की नौकरी चली गई है, दूसरी तरफ ऐसा संयोग बन रहा है कि दिग्विजय का रेस्त्रां वही संभालेगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में लीप के बाद से कहानी बिलकुल नए कलेवर के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। अनुपमा को दिग्विजय के सावी विला में ठिकाना मिल तो गया है, लेकिन यहां रहना उसके लिए बिलकुल आसान नहीं है। दिग्विजय का सख्त रवैया जहां कई बार अनुपमा के लिए मुश्किल बन जाता है वहीं उसके अतीत के जख्म अभी भी उसे टीस देते हैं। अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है, जो बताता है कि कहानी में आगे हमें कौन से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं।
सावी विला में बनेगा यह अजब इत्तेफाक
नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि एक रोज जब दिग्विजय बंकु को आवाज देते हुए आएगा तो अनुपमा उसे बताएगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रहा है। अनुपमा कहेगी कि खाना वह बना देगी, इस पर दिग्विजय अनुपमा के हाथ का खाना खाने से साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि वह खाना बाहर से ऑर्डर कर लेगा। इसके कुछ ही देर बाद एक ऐसा इत्तेफाक बनेगा जिसकी दिग्विजय ने शायद ही उम्मीद की थी। दिग्विजय का वो डॉक्टर दोस्त घर आ जाएगा, जिसने अनुपमा को यहां का पता दिया था।
डॉक्टर जबरन खिलाएगा अनु के हाथ का खाना
दिग्विजय का यह डॉक्टर दोस्त कहेगा कि आज रात वो भी खाना यहीं खाएगा। दिग्विजय के मना करने पर वो साफ कह देगा कि वह तो वही खाना खाएगा जो अनुपमा बनाएगी। जब दोनों लोग डिनर टेबल पर बैठे होंगे तब डॉक्टर एक मस्ती भरी हरकत करेगा। वह दिग्विजय के पैर पर चोट करेगा और वह जैसे ही मुंह खोलेगा, अनुपमा के बनाए खाने का एक निवाला दिग्विजय के मुंह में रख देगा। दिग्विजय पहले तो नाराज होगा, कि डॉक्टर होने के नाते उसे यह समझना चाहिए था कि खाना उसकी सांस की नली में जा सकता था।
दिग्विजय के रेस्त्रां को नई उड़ान देगी अनुपमा
लेकिन बाद में जब खाने का स्वाद दिग्विजय को महसूस होगा तो वह अपनी बेटी के बनाए खाने की यादों में खो जाएगा। जिस वक्त डॉक्टर और दिग्विजय खाना खा रहे होंगे, तब अनुपमा सुझाव देगी कि आपका इतना सुंदर कैफे है, आप इसे दोबारा शुरू क्यों नहीं करते? इस पर दिग्विजय बुरी तरह भड़क जाएगा और कहेगा- तुम कौन होती हो मुझे यह सलाह देने वाली। आप इस घर में एक महीने के लिए मेहमान हैं। यहां रहिए और फिर चली जाइए। फैन थ्योरीज की मानें तो अनुपमा ही दिग्विजय के रेस्त्रां को एक नई उड़ान देगी। यह रेस्त्रां अनुपमा के लिए भी सहारा बनेगा और दिग्विजय को भी जीने की नई वजह देगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।