Anupamaa Twist: पराग और अनुपमा को लगेगा झटका, दोनों को मिलेगा रजनी से धोखा
Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में अनुपमा मुंबई जाएगी। इतना ही नहीं उसे ये भी पता चल जाएगा कि रजनी और पराग कोठारी मिले हुए हैं।
रुपाली गांगुली के शो ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आ गया है। अनुपमा के 15 जनवरी के एपिसोड के साथ दिखाए गए इस प्रोमो में बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाया गया है। प्रोमो की शुरुआत में अनुपमा, कान्ह जी को भोग लगाती है। अनुपमा एक भोग प्रार्थना के नाम का और दूसरा भोग पूर्वी छाया चॉल के नाम का लगाती है। तभी अचानक से हवा चलती है और पूर्वी छाया चॉल के नाम से चढ़ाया गया भोग गिर जाता है। अनुपमा परेशान हो जाती है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि पूर्वी छाया चॉल के लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और तभी अनुपमा के फोन पर जस्सी का कॉल आता है।
मुंबई पहुंचेगी अनुपमा
जस्सी, अनुपमा को बताती है कि बिल्डिर आज 12:30 पूर्वी छाया चॉल को तोड़ने वाला है। अनुपमा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। अनुपमा अपनी चॉल और चॉल में रहने वाले लोगों का साथ देने के लिए मुंबई जाती है। सिर्फ अनुपमा ही नहीं प्रेम, राही और प्रेरणा भी अनुपमा के साथ मुंबई जाते हैं। अनुपमा हिम्मत जुटाती है और जेसीबी के सामने खड़े हो जाती है।
पराग और रजनी की एंट्री
इधर अनुपमा जेसीबी को रोकने की कोशिश करती है। उधर रजनी और पराग साथ में एक ही कार से पूर्वी छाया चॉल पहुंचते हैं। अनुपमा, रजनी और पराग को साथ देख हैरान रह जाती है। वहीं पराग भी अनुपमा का रवैया देख दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि जब अनुपमा ने खुद पेपर्स पर साइन किया था तो वो अब चॉल को टूटने से क्यों बचा रही है।
आगे क्या होगा?
अब सवाल यह उठता है कि क्या अनुपमा को रजनी की असलीयत पता चल जाएगी? क्या पराग को समझ आ जाएगा कि रजनी ने धोखे से अनुपमा से चॉल के पेपर्स साइन करवाए हैं? क्या प्रेरणा की मदद से अनुपमा, रजनी को रोक पाएगी?
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।