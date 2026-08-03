Spoiler Alert: अनुपमा को धोखा देकर बुरी फंसी माही, इस राउंड में मुंह की खाएगा प्रेम कोठारी
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड कुकिंग कॉम्पटिशन में कई शॉकिंग राजों से पर्दा उठाएगा। एक तरफ जहां माही-तोषू एक बार फिर पलटी मारते दिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ माही को दगाबाजी की सजा मिलेगी।
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का सोमवार का एपिसोड कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आने वाला है। कॉम्पटिशन के नए राउंड की शुरुआत एक-दो नहीं बल्कि कई शॉकिंग खुलासों के साथ होगी। उदाहरण के लिए बंकू का 'लव यू जिंदगी कैफे' टीम जॉइन करना और माही का अनु को धोखा देकर प्रेम की टीम में चली जाना। लेकिन असली झटका तो तब लगेगा जब शो का होस्ट अगला टास्क अनाउंस करेगा। इस बार दोनों टीमों को पुराने और पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए खाना बनाना होगा।
अनुपमा के हाथ में बड़ा एडवांटेज
इस राउंड में अनुपमा के पास एक बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि वह शुरू से ही सिलबट्टे पर चटनी पीसना और कच्चे बर्तनों का इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना बनाना जैसी चीजें करती रही है। वह याद करेगी कि एक बार उसने प्रेम को भी यह सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन तब प्रेम ने कहा था कि मॉर्डन टाइम में इन पुरानी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना। प्रेम समझ जाएगा कि इस राउंड में अनुपमा के पास बढ़त लेने का चांज है। डिसकशन के दौरान राही कहेगी कि वह आश्रम में इन चीजों का इस्तेमाल कर चुकी है। लिहाजा प्रेम उसी को इस राउंड की कैप्टन बना देगा।
प्रेम के हारने का पूरा-पूरा चांस
जब दोनों टीमें जी-जान से लगी हुई होंगी तब हड़बड़ी में प्रेम से कुछ मिट्टी के बर्तन टूट जाएंगे। श्रुति पर उस नाराज होगी, कि उन्हें बहुत कम बर्तन दिए गए हैं इसलिए बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। वहीं अनुपमा और उसकी टीम के लिए यह राउंड जैसे बाएं हाथ का खेल होगा। प्रेम बहुत बुनियादीं गलतियां करेगा लेकिन अनुपमा अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगी और हर बेसिक चीज क्लीयर करते हुए आगे बढ़ेगी। उधर वसुंधरा और लीला को इस बात पर गुस्सा आ रहा होगा कि उनके बच्चों से इस कॉम्पटिशन में कैसी-कैसी चीजें करवाई जा रही हैं। लीला तो शो के जज को पीटने ही चल देगी, लेकिन हंसमुख उसे रोकेगा।
मौकापरस्त पाखी-तोषू बदलेंगे रंग
पाखी और तोषू जब देखेंगे कि इस राउंड में उनकी मां के जीतने का चांस ज्यादा है, तो वो अपनी मां को चीयर करना शुरू कर देंगे। यह देखकर हंसमुख को बहुत हैरानी नहीं होगी, वो समझ जाएगा कि अनुपमा की मौकापरस्त औलादें फिर एक बार अपना असली रंग दिखा रही हैं। दोनों ने जहां एक तरफ माही को भड़काकर प्रेम की टीम में धकेल दिया, वहीं अब यह देखकर कि अनुपमा जीतेगी तो उन्हें पैसा मिल सकता है, वो दोनों अनुपमा को सपोर्ट करने में लगे हैं। सीरियल की कहानी में आगे और क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग