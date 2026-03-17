Spoiler Alert: अनुपमा को किस बात पर आया गुस्सा? दिग्विजय को सुनाएगी 5 पन्ने का भाषण
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो दिखा रहा है कि बंकु को डांट खाते देख अनुपमा का पारा चढ़ जाएगा और वह उलटा दिग्विजय को ही डांटना शुरू कर देगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा का धैर्य जवाब दे जाएगा और वह अपनी नौकरी जाने का गुस्सा दिग्विजय पर निकाल देगी। अनुपमा सीरियल के न्यू प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब घर में दाखिल होगी तो वह देखेगी कि दिग्विजय देरी से आने के लिए बंकु को डांट लगा रहा है, यह बात अनुपमा के बर्दाश्त नहीं होगी और वह दिग्विजय को पांच पन्नों को भाषण सुना डालेगी। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि दिग्विजय गुस्से भरी नजरों से अनुपमा को देखता रहेगा। लेकिन क्या इसका अंजाम अनुपमा को भुगतना पड़ेगा?
किस बात पर आएगा अनुपमा को गुस्सा?
अनुपमा देखेगी कि बंकु देरी से आया होगा और यह देखकर दिग्विजय का पारा चढ़ जाएगा। वह बंकु से कहेगा, 'यह कोई टाइम है आने का? कहां थे अब तक?' जवाब में बंकु कहेगा- सॉरी सर। लेकिन दिग्विजय बंकु का सॉरी सुनकर नर्म पड़ने की बजाए सख्त लहजे में जवाब देगा- सॉरी कहने से जो वक्त चला गया वो वापस आ जाएगा? वक्त की कद्र करना सीखो। अनुपमा दरवाजे पर खड़ी ये बातें सुन रही होगी और उसका धैर्य जवाब दे जाएगा। वह दिग्विजय से सख्त लहजे में कहेगी- अरे कभी-कभी इंसानों की कद्र करके भी देखिए। दिग्विजय गुस्से भरी नजरों से पलट कर अनुपमा की तरफ देखेगा, वहीं खड़े हुए बंकु की भी डर के मारे हालत खराब होगी।
दिग्विजय को सुना देगी पांच पन्ने का भाषण
लेकिन अनुपमा बोलना जारी रखेगी। वह कहेगी- बंकु इंसान है, कोई मशीन नहीं है। जो घड़ी के कांटे की तरह बराबर समय पर ही चलेगा। अनुपमा पहले ही कई वजहों से डिस्टर्ब होगी और वह अपना सारा गुस्सा दिग्विजय पर ही निकाल देगी। वह कहेगी- आपके दस मिनट के लिए भी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है क्या? अरे, अपनी तकलीफ में किसी और को तकलीफ देना शुरू कर देना, यह नियम नहीं है दिग्विजय जी। यह नासमझी है। अनुपमा की बातें सुनकर दिग्विजय का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा।
अनुपमा और बंकु को भुगतनी पड़ेगी सजा?
लेकिन अब देखना यह है कि इसके आगे क्या होगा। क्या अनुपमा को दिग्विजय से ऊंची आवाज में बात करने की सजा भुगतनी पड़ेगी? क्या उसकी और बंकु, दोनों की इस घर में दाल-रोटी बंद होने वाली है? साथ ही कोठारी मेंशन में अब जब माही के सामने गौतम का सच आ चुका है, तो देखना है कि वह उस पिंजरे से आजाद होने के लिए क्या करती है? रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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