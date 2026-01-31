Hindustan Hindi News
Twists: अनुपमा की आत्मा लेगी रजनी से बदला! पांव तले खिसकेगी जमीन, मिनटों में आएगी अक्ल ठिकाने

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: रजनी देसाई को सबक सिखाने के लिए अनुपमा, जस्सी, प्रेरणा और वरुण समेत सभी चॉल वाले मिलकर प्लान बनाएंगे। रजनी देसाई डर से थर-थर कांपती नजर आएगी, लेकिन क्या वो अपनी गलती मानेगी?

Jan 31, 2026 04:58 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी मजेदार रहने वाला है। अनुपमा ने अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा को बचा लिया। लेकिन इस बीच वरुण को अपनी गलती का अहसास हो गया है और वह भारती के साथ रजनी का बंगला छोड़कर चॉल में शिफ्ट हो गया है। अब वरुण और भारती समेत सभी लोग अनुपमा की तरफ हैं। रजनी को भी अपनी गलती का अहसास तो है, लेकिन उसका घमंड उसे यह स्वीकार नहीं करने दे रहा। कहीं न कहीं अभी भी वह पैसों और अपने लालच को ही ऊपर रखती है।

अनुपमा का भूत लेगा रजनी से बदला

सभी लोग मिलकर रजनी को सबक सिखाने का प्लान बनाएंगे, और यह काफी मजेदार होने वाला है। वरुण, भारती, प्रेरणा, जस्सी और भारती समेत सभी यह दिमाग लगाएंगे कि रजनी के हिसाब से तो प्रेरणा और अनुपमा आग में जिंदा जलकर मर चुकी हैं। तो ऐसे में इसी बात को हथियार बनाते हैं और रजनी को सबक सिखाते हैं। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा का भूत रजनी को परेशान कर रहा है। रात को अचानक घर में आहट होगी और रजनी हड़बड़ाकर जगेगी।

रजनी की आंखों में दिखेगा खौफ

रजनी देखेगी कि कोई सफेद साड़ी वाली औरत घर में बाल खोलकर घूम रही है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह और कोई नहीं बल्कि रजनी की बचपन की दोस्त अनुपमा की आत्मा है। अनुपमा काफी डरावने अंदाज में रजनी की तरफ बढ़ेगी और उससे पूछेगी कि तूने क्यों मारा मुझे? रजनी की आंखें फटी रह जाएंगी और वह सिक्योरिटी को आवाज देगी, लेकिन कोई नहीं आएगा। रजनी डर के मारे पसीने से तर-बतर हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता है कि यह अनुपमा की आत्मा नहीं बल्कि खुद अनुपमा है जो अपने मरे होने का ढोंग कर रही है।

कब मिलेगा इन सवालों का जवाब?

क्या रजनी को अपनी गलती का अहसास होगा? अगर हां तो वह किस तरह अपनी गलती सुधारेगी? क्या फाइनली चॉल टूटने से बच जाएगी और लोग अनुपमा को माफ कर देंगे? अगर हां, तो फिर पराग कोठारी का क्या होगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब अभी दर्शकों को मिलने बाकी हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

