Twists: अनुपमा की आत्मा लेगी रजनी से बदला! पांव तले खिसकेगी जमीन, मिनटों में आएगी अक्ल ठिकाने

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी मजेदार रहने वाला है। अनुपमा ने अपनी जान पर खेलकर प्रेरणा को बचा लिया। लेकिन इस बीच वरुण को अपनी गलती का अहसास हो गया है और वह भारती के साथ रजनी का बंगला छोड़कर चॉल में शिफ्ट हो गया है। अब वरुण और भारती समेत सभी लोग अनुपमा की तरफ हैं। रजनी को भी अपनी गलती का अहसास तो है, लेकिन उसका घमंड उसे यह स्वीकार नहीं करने दे रहा। कहीं न कहीं अभी भी वह पैसों और अपने लालच को ही ऊपर रखती है।

अनुपमा का भूत लेगा रजनी से बदला सभी लोग मिलकर रजनी को सबक सिखाने का प्लान बनाएंगे, और यह काफी मजेदार होने वाला है। वरुण, भारती, प्रेरणा, जस्सी और भारती समेत सभी यह दिमाग लगाएंगे कि रजनी के हिसाब से तो प्रेरणा और अनुपमा आग में जिंदा जलकर मर चुकी हैं। तो ऐसे में इसी बात को हथियार बनाते हैं और रजनी को सबक सिखाते हैं। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा का भूत रजनी को परेशान कर रहा है। रात को अचानक घर में आहट होगी और रजनी हड़बड़ाकर जगेगी।

रजनी की आंखों में दिखेगा खौफ रजनी देखेगी कि कोई सफेद साड़ी वाली औरत घर में बाल खोलकर घूम रही है। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि यह और कोई नहीं बल्कि रजनी की बचपन की दोस्त अनुपमा की आत्मा है। अनुपमा काफी डरावने अंदाज में रजनी की तरफ बढ़ेगी और उससे पूछेगी कि तूने क्यों मारा मुझे? रजनी की आंखें फटी रह जाएंगी और वह सिक्योरिटी को आवाज देगी, लेकिन कोई नहीं आएगा। रजनी डर के मारे पसीने से तर-बतर हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता है कि यह अनुपमा की आत्मा नहीं बल्कि खुद अनुपमा है जो अपने मरे होने का ढोंग कर रही है।