Spoiler Alert: अनुपमा को मिलेगी किए की सजा, क्या है सावी विला के सीक्रेट रूम का रहस्य?
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जया-अनु सावी विला के अंदर दाखिल तो हो गई हैं, लेकिन अभी उन्हें यहां की आदत पड़ने और यहां के रहस्यों के बारे में पता चलने में वक्त लगेगा।
अनुपमा सीरियल का बुधवार का एपिसोड काफी दमदार रहा। एक तरफ जहां अनुपमा को उसके मकान मालिक ने घर से निकाल बाहर किया, वहीं दूसरी तरफ शाह निवास और कोठारी मेंशन में भी बहुत कुछ चल रहा है। अनुपमा एक डॉक्टर की मदद से 'सावी विला' जा पहुंची, जहां उसने देखा कि एक यहां रहने वाला एक खड़ूस शख्स दिल का नेक इंसान है। सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, इस नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि इस विला में रहने वाला यह खड़ूस इंसान काफी नाराज होगा।
अनुपमा को मिलेगी किए की सजा
वजह यह होगी कि अनुपमा और जया जिस तरह भागे-भागे घर के अंदर घुस आए, उससे पूरा फ्लोर गंदा हो चुका है। अब यह शख्स अनुपमा को आदेश देगा कि जिसने यह गंदगी फैलाई है, साफ भी वही करेगा। अनुपमा पोछा लेकर फ्लोर साफ करने में जुट जाएगी। जब वह यह फ्लोर साफ कर रही होगी, तो इसी बीच यह शख्स वहां से गुजरने वाला होगा। अनुपमा उसे रोकेगी और कहेगी कि फर्श गीला है, अगर वो यहां से गुजरेगा तो गिर सकता है। लेकिन यह खड़ूस शख्स कहां सुनने वाला था, वह गीले फर्श पर से ही गुजर गया।
जया को पड़ेगी खड़ूस अंकल से डांट
जब अनुपमा साफ सफाई में लगी होगी, तभी घर में गेंद से खेल रही जया का ध्यान एक कमरे की तरफ जाएगा। इस कमरे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ होगा। जया इस कमरे की तरफ बढ़ेगी और कहेगी कि इतना बड़ा ताला। लेकिन तभी पीछे से आई एक बुलंद आवाज उसे रोक देगी। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि इस विला के उस खड़ूस मालिक की होगी। यह शख्स जया से कहेगा- हाथ मत लगाना। कोई भी ना उस दरवाजे के पास ना जा सकता है और ना ही उसे हाथ लगा सकता है। अनुपमा और जया दोनों सन्न रह जाएंगी।
क्या इस सीक्रेट कमरे का रहस्य?
अब सवाल यह है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है? पहले जहां सावी विला का रहस्य अनसुलझा था, वहीं अब इस कमरे का सीक्रेट जानने के लिए अनुपमा और जया दोनों परेशान हैं। आखिर ऐसा इस कमरे में क्या है जिसकी सावी विला में रहने वाला यह शख्स इतनी गंभीरता से रखवाली करता है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में और क्या कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं? शो के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
