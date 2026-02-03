Spoiler Alert: अनुपमा को वापस लाएंगे चॉल वाले, कोठारी परिवार लाएगा कहानी में ट्विस्ट

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल वाले फिर एक बार पूरे सम्मान के साथ अनु को वापस लेकर आएंगे। लेकिन इसी बीच उसे एक रहस्यमयी फोन कॉल आएगा।

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि जिस अनुपमा को चॉल वालों ने धक्के मारकर निकाला था। जिसके रहने के लिए सिर पर छत नहीं छोड़ी थी और उसे साड़ियों से बनाई गई टेंट में रहना पड़ा था, उसी अनुपमा को चॉल वाले पूरे सम्मान के साथ वापस लाएंगे। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि चॉल वाले पूरे आदर सत्कार के साथ अनुपमा को वापस लेकर आएंगे।

अनुपमा को वापस लेकर आएंगे चॉल वाले चॉल का हर सदस्य अनुपमा से माफी मांगेगा और सेलिब्रेशन जैसा माहौल होगा। अनुपमा को क्राउन पहनाया जाएगा, चॉल वालों ने अनुपमा सॉरी लिखे हुए बैनर छपनाए होंगे और फिर एक बार उसके हाथों से चॉल के नाम के ऊपर छापा लगवाया जाएगा। हालांकि इस बार अनुपमा यह छापा लगाने में हिचकिचाएगी। उसे डर सताएगा कि पिछली बार जब उसने इस चॉल की जिम्मेदारी ली थी तो उसे किन तकलीफों से गुजरना पड़ा था। इसलिए इस बार वो अपने हाथों से छापा नहीं लगाएगी।

इस बार साफ इनकार कर देगी अनुपमा लेकिन अनुपमा का हाथ पकड़कर चॉल की वो बुजुर्ग दादी खुद छापे लगवाएगी जिन्होंने कभी अनुपमा पर लाठी से हमला किया था। अनुपमा रोली लगे इन हाथों से चॉल की दीवार पर ओम और श्रीकृष्ण का नाम लिख देगी। यह जश्न चल ही रहा होगा कि एक कॉल आएगा और सब कुछ जैसे ठहर सा जाएगा। अनुपमा इस कॉल पर बात करते हुए सहम सी जाएगी और उसकी बेटी राही उससे पूछेगी कि क्या हुआ मम्मी? इस पर अनुपमा जो जवाब देगी वो काफी चौंकाने वाला होगा। अनुपमा कहेगी- अभी जाना होगा।