Spoiler Alert: टूटेगा सब्र का बांध! अनुपमा का पक्ष लेगी राही, घर से निकाल बाहर करेगा प्रेम
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल में एक बार फिर राही और प्रेम के रिश्ते में दरार पड़ती नजर आ रही है। राही को घर से निकालकर वह श्रुति की नजरों में भी बुरा बन जाएगा।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कोठारी हाउस में जमकर तमाशा होगा। वसुंधरा कोठारी अपनी पोता बहू परी पर प्यार और पैसा दोनों लुटाएगी। श्रीनाथ जी की आरती करवाकर वह उसे डायमंड नेकलेस गिफ्ट करेगी। इतना महंगा हार अपनी बहू को मिलता देख मीता ललचाने लगेगी और अनिल से उसकी कीमत पता करवाने को कहेगी। लेकिन माहौल तब थोड़ा गर्म हो जाएगा जब परी वसुंधरा से कुछ दिन के लिए शाह हाउस जाने को कहेगी। हमेशा की तरह वसुंधरा फौरन अनुपमा और शाह हाउस वालों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देगी।
अनुपमा पर लांछन लगाएगा कोठारी परिवार
परी जब जिद करेगी तो वसुंधरा कोठारी अनुपमा और उसके परिवार को अपनी दुश्मन के साथ-साथ गरीब और न जाने क्या-क्या कह देगी। इसी बीच श्रुति, प्रेम और राही घर में दाखिल होंगे। वसुंधरा अपनी बहू राही की तारीफ करते हुए कहेगी कि कैसे उसने अपनी मां से समय रहते दूरी बना ली। प्रेम और गौतम भी अनुपमा की बुराई करेंगे, लेकिन राही कान पर पर्दा डाले अपनी मां की बेइज्जती बर्दाश्त करती रहेगी। प्रेम, गौतम, वसुंधरा और श्रुति मिलकर अनुपमा के चरित्र पर सवाल लांछन और दिग्विजय के साथ उसके रिश्ते को सवालों के घेरे में खड़ा करेंगे। हद पार होती देख राही का सब्र जवाब दे जाएगा।
टूटेगा सब्र का बांध, अनुपमा का पक्ष लेगी राही
राही अपनी मां का पक्ष लेते हुए सबसे कहेगी कि एक आदमी और औरत दोस्त हो सकते हैं। वह प्रेम और प्रेरणा की दोस्ती का उदाहरण देगी। वह कहेगी कि कैफे में काम होने के बावजूद हम दिन में 500 बार मम्मी की बुराई करते हैं। राही कहेगी कि इतना फोकस अगर हम काम पर कर लें तो अपने आप कामयाब हो जाएंगे। वसुंधरा को यह बात रास नहीं आएगी, वह कहेगी- तुम होश में तो हो राही? राही जब मोटी बा के उसके खिलाफ बोलने पर हमेशा बीच में आ जाने वाले प्रेम की तरफ देखेगी तो उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत दिखेगी। इस बार वह अपनी पत्नी के पक्ष में नहीं बोलेगा।
राही को घर से निकाल बाहर करेगा प्रेम
श्रुति सिचुएशन बिगड़ती देख फौरन जाकर राही को समझाने लगेगी। वसुंधरा कोठारी भी राही से पूछेगी कि कल तक वो अपनी मां को दुश्मन मान रही थी। प्रेम अपनी पत्नी के सामने ही अनुपमा को बुरा भला कहेगा और उस पर अपनी मां के साथ मिली होने का आरोप लगा देगा। वह राही का हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल बाहर करेगा। राही कहती रह जाएगी कि वह अपनी मां से मिली तक नहीं है, लेकिन दिग्विजय की कही बात सही साबित होगी। वह जिस आग को हवा दे रही थी, वही आग उसका खुद का घर और आशियाना जलाकर खाक कर देगी। पूरा परिवार समझाता रहेगा, लेकिन प्रेम किसी की नहीं सुनेगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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