Spoiler Alert: श्रुति की वजह से आत्महत्या करेगी प्रेरणा, सुसाइड लेटर में लिखकर गई ये बातें
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि घटियापन की हद बार करते हुए श्रुति प्रेरणा पर झूठे आरोप लगाकर उसे नौकरी से निकाल देगी। नतीजा यह होगा कि वह सदमे में चली जाएगी और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगी।
टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे कुछ धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि श्रुति के झूठे आरोपों से आहत होकर प्रेरणा सुसाइड कर लेगी। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि एक दिन अनुपमा अचानक श्रुति को प्रेम और राही के साथ अपने रेस्त्रां के दरवाजे पर खड़ा देखकर चौंक जाएगी। इससे पहले कि अनुपमा कुछ समझ पाए, श्रुति आकर सीधे उस पर ग्राहक चुराने का आरोप लगा देगी।
श्रुति लगाएगी प्रेरणा पर झूठा आरोप
श्रुति कहेगी- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा हमारे ग्राहक चुराने की? अनुपमा को कुछ समझ नहीं आएगा यह माजरा क्या है। बात बढ़े उससे पहले अंश वहां प्रेरणा के साथ पहुंच जाएगा और अनु मां को पूरी बात समझाएगा। अंश बताएगा- आपके दोस्त सुधीर जी की टीम पहले इनके (श्रुति के) कैफे में लंच करने जाने वाली थी। इन्हें लगा कि प्रेरणा ने उन्हें यहां भेज दिया है, प्रेरणा पर झूठा इ्ल्जाम लगाकर इन्होंने उसे कैफे से निकाल दिया है अनु मां। अंश की बातें सुनकर अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। उधर प्रेरणा भी आंखों में आंसू लिए अनुपमा के पास खड़ी होगी।
अनुपमा को मिलेगा सुसाइड लेटर
झूठे आरोप और सबके सामने बेइज्जत किए जाने की चोट श्रुति के दिल पर इतनी गहरी लगेगी कि वह अपनी जान दे देगी। अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि ईशानी घबराई हुई अनुपमा के पास पहुंचेगी और उसे बताएगी कि प्रेरणा को कुछ हो गया है। आनन-फानन में प्रेरणा को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और इधर अनुपमा को प्रेरणा के कमरे में जहर की शीशी मिलेगी। अनुपमा को कमरे में एक सुसाइड लेटर भी मिलेगा। यह लेटर प्रेरणा ने ही लिखा होगा। इस लेटर में लिखा होगा कि मैंने प्रेम को कभी भी धोखा नहीं दिया।
लेटर में प्रेरणा ने लिखी होंगी ये बातें
लेटर में प्रेरणा ने लिखा होगा- डियर सैंटा बेन, प्रेम और राही से कहिएगा कि उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों से मिस रजनी देसाई को आपके साथ फ्रॉड करते देखा था। जिस मां ने अपने बचपन की सहेली को धोखा दिया हो, उसकी बेटी पर कोई भी क्यों भरोसा करेगा? मैं किसी के भरोसे के लायक ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपने मुझे मां का प्यार दिया। लेकिन मैं आपके जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई। प्रेरणा ने लेटर में लिखा होगा कि अब उसके पास न घर है, न दोस्त, न परिवार, इसलिए वो अपनी जान दे रही है। फैन थ्योरीज की मानें ते अब अपकमिंग एपिसोड में श्रुति को अनुपमा का रौद्र रूप देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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