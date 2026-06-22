Spoiler Alert: अनुपमा और प्रेम की पहली चुनौती, कॉम्पटिशन के पहले ही टास्क में उड़ेंगे दोनों के तोते
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और प्रेम पहली बार कॉम्पटिशन के लिए आमने-सामने खडे़ होंगे।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। आखिरकार उस जंग का बिगुल बज चुका है, जिसके लिए प्रेम और श्रुति लगातार मेहनत कर रहे थे। हम यहां पर कुकिंग या फिर ईमानदारी से तैयारी करने वाली मेहनत की नहीं, बल्कि चार सौ बीसी और मक्कारी वाली मेहनत की बात कर रहे हैं। धूर्त श्रुति और नफरत से भरे प्रेम ने भरसक कोशिश की है कि किसी तरह अनुपमा को नीचा दिखाया जाए और उसे कॉम्पटिशन में पीछे छोड़ा जाए। लेकिन हर बार दोनों ने मुंह की खाई है।
अनुपमा और प्रेम की पहली चुनौती
सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा और प्रेम की कॉम्पटिशन के पहले मुलाकात होगी। प्रेम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है, जिससे माना जा रहा है कि वह अनुपमा की डायरी चुराने में कामयाब रहा है। वह अनुपमा को एक शैतानी मुस्कान लिए 'बेस्ट ऑफ लक गुरुजी' कहेगा और बदले में अनुपमा भी उसे शुभकामनाएं देगी। अगले सीन में दोनों को कुकिंग कॉम्पटिशन का पहला राउंड फेस करते हुए दिखाया गया है। दर्शक इससे पहले भी शो में अनुपमा को कुकिंक कॉम्पटिशन में देख चुके हैं, लेकिन यह वाला पिछली बार से काफी अलग होगा।
टास्क सुनकर उड़ेंगे दोनों के तोते
पहले ही राउंड में अनुपमा और प्रेम को जज ऐसा टास्क देंगे कि दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाएगा। अनुपमा और प्रेम जब कुकिंग कॉम्पटिशन में पहले टास्क का इंतजार कर रहे होंगे, तब पहला जज उनसे कहेगा, "पहले टास्क में आपको पेट की भूख नहीं मिटानी, बल्कि आत्मा को तृप्त करना है।" दूसरा जज बताएगा, "खाना बनाना एक आर्ट है, उसी तरह सामने वाले को दिल से समझना भी एक आर्ट है।" जज के इतना कहते ही कमरे में दो लोग दाखिल होंगे, एक उम्रदराज आदमी और दूसरा एक कॉलेज का यंग लड़का।
प्रेम और अनुपमा में कौन मारेगा बाजी?
ये दोनों आकर कुर्सी पर जजेज के पास बैठ जाएंगे। जज अनुपमा और प्रेम को बताएंगे कि आपको वो डिश बनानी है जो इनकी जिंदगी के खूबसूरत पलों की याद दिला दे। उन्हें खाना खाकर यह लगना चाहिए कि उन्हें इसी स्वाद की तलाश थी। अनुपमा को इस उम्रदराज आदमी को नॉस्टैल्जिया फील कराने वाली डिश तैयार करनी है, वहीं प्रेम को उस यंग लड़के के लिए भी यही टास्क ध्यान में रखते हुए डिश बनानी है। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा और प्रेम दोनों ही घबराए हुए हैं। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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