Anupamaa Spoiler: अब आएगा अनुज की डायरी वाला ट्विस्ट, चोरी-चकारी पर उतर आए श्रुति और प्रेम
Anupamaa 20 June Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आपको कौन से उतार-चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं? श्रुति और प्रेम फिर रचेंगे एक नई साजिश।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: प्रेम और श्रुति की लाख घटिया कोशिशों के बावजूद अनुपमा कुकिंग कॉम्पटिशन में सिलेक्ट हो गई है। अब ना चाहकर भी दोनों को रियलिटी शो में अनुपमा का सामना करना होगा। सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, और इसमें दिखाया गया है कि श्रुति और प्रेम अनुपमा को कॉम्पटिशन से बाहर करने की नीच कोशिशें जारी रखेंगे। पहले फॉर्म चोरी करके उसे जला देना और फिर कैफे से ऑर्डर चोरी करना शायद काफी नहीं था। अब श्रुति कुछ ऐसा करेगी जो अनुपमा को घुटनों पर ला सकता है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या वह इसमें कामयाब होगी, अगर हां तो क्या इसके बाद भी वह अनुपमा से जीत पाएगी?
अनुपमा करेगी श्रुति से यह विनती लेकिन..
सीरियल के नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि प्रेम और श्रुति भी अंश-प्रेरणा की प्री-वेडिंग सेरिमनी में शरीक होने पहुंचेंगे। यहां पर जब अनुपमा और श्रुति की मुलाकात होगी तो दोनों की कुछ देर के लिए बातचीत होगी। अनुपमा बड़ी शालीनता से श्रुति से विनती करेगी कि आज उसके अंश और प्रेरणा की हल्दी है और यह शादी उसके लिए बहुत खास है। अनुपमा बताएगी कि कैसे अंश उसके सबसे लाडले बेटे समर का बेटा है और प्रेरणा हमेशा उसके लिए उसकी बेटी जैसी रही है, अनुपमा विनती करेगी कि श्रुति कम से कम इस शादी में निगेटिविटी ना फैलाए। वह कहेगी कि उसने खाने में मीठा बहुत शानदार बनाया है और चाहती है कि कम से कम आज श्रुति सिर्फ मीठा बोले।
शाह निवास में क्लेश मचाने आई है श्रुति
लेकिन पलटकर जो जवाब श्रुति देगी, उसकी उम्मीद शायद अनुपमा ने नहीं की थी। श्रुति कहेगी- अनुपमा तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मीठा बिलकुल पसंद नहीं है। अनुपमा समझ जाएगी कि श्रुति यहां सिर्फ माहौल खराब करने के इरादे से आई है और वह लाख कोशिश कर ले, तो भी वह यहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ करके ही रहेगी। लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ होगी इसका अंदाजा अनुपमा को नहीं होगा। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा जब किचन में खड़ी एक डायरी में अनुज की फोटो को बड़े प्यार से निहार रही होगी और उससे बातें कर रही होगी, तब किचन के बाहर खिड़की के पास खड़ी श्रुति उसकी बातें सुन रही होगी। अनुपमा इस डायरी में अनुज की फोटो को देखते हुए कहेगी कि वो साथ हैं तो उसे कोई नहीं हरा सकता।
श्रुति चोरी करवाएगी अनुज की अमानत
अनुपमा कहेगी कि कॉम्पटिशन में उसकी जीत पक्की है क्योंकि इस डायरी में उसने उसकी और उसके अनुज के सभी रेसिपी लिखकर रखी हुई हैं। अनुपमा इस डायरी को बहुत संभालकर रखने की बात कहेगी और फिर खाने के एक डिब्बे में इसे छिपा देगी। श्रुति अनुपमा को यह डायरी छिपाते हुए देख लेगी और फिर सीधी प्रेम के पास पहुंचेगी। वह प्रेम से कहेगी, "जीतने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं प्रेम, और जो डरता है, उसे पता है ना क्या कहते हैं? लूजर!" श्रुति बड़ी चालाकी से प्रेम से यह डायरी चोरी करवा लेगी और फिर सोचेगी कि वह अनुपमा को हरा देगी, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यह आ सकता है कि यह वो असली डायरी हो ही नहीं। माना जा रहा है कि अनुपमा बड़ी चालाकी से प्रेम और श्रुति को बेवकूफ बनाने वाली है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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