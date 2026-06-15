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Spoiler Alert: अनुपमा ने पलटा पासा, इधर शादी और उधर जंग, आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट!

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा और प्रेम के बीच अभी तक जो जंग सिर्फ कैफे को लेकर चल रही थी, वह अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाली है। क्योंकि फूड कॉम्पटिशन में अनुपमा को सिलेक्ट कर लिया गया है।

Spoiler Alert: अनुपमा ने पलटा पासा, इधर शादी और उधर जंग, आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट!

Anupamaa Spoiler Alert 15 June: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक नई करवट लेती नजर आएगी। टीआरपी की गोली की रफ्तार से भगाने के लिए DKP कहानी में कई बड़े ट्विस्ट एक साथ लेकर आ गए हैं। एक तरफ अंश-प्रेरणा और ईशानी-बंकू की शादी को लेकर छिड़ी महाभारत, तो दूसरी तरफ प्रेम की नफरत और कैफे को लेकर छिड़ा महायुद्ध। इस सबके बीच अब नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा खुशी से झूम उठेगी जब उसे पता चलेगा कि फूड कॉम्पटिशन के लिए उसकी टीम को हरी झंडी मिल गई है। प्रेम और श्रुति की लाख मक्कारियों के बावजूद अनुपमा ने पासा पलट दिया है।

कॉम्पटिशन में प्रेम से भिड़ेगी अनुपमा

होगा यह कि ईशानी की शादी को लेकर पाखी पूरे परिवार से एक साथ भिड़ रही होगी जब अचानक अनुपमा खुशी से चीख पड़ेगी। हर कोई जब वजह जानने की कोशिश करेगा, तो पता चलेगा कि अनुपमा की टीम फूड कॉम्पटिशन में सिलेक्ट हो गई है। अनुपमा बताएगी कि 10 दिन बाद कॉम्पटिशन शुरू हो जाएगा। अनुपमा के कैफे में काम करने वाले सभी लोगों के बीच खुशी का माहौल होगा, लेकिन तभी लीला कुछ ऐसा कहेगी जिस तरफ बाकियों का ध्यान नहीं गया होगा। लीला कहेगी- मतलब शादी के मुहूर्त के तुरंत बाद कॉम्पटिशन?

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इशारों-इशारों में होगी दोनों की बहस

यह खबर कोठारी मेंशन पहुंचते भी देर नहीं लगेगी। एक हेल्दी कॉम्पटिशन को जंग का मैदान बना चुके प्रेम-श्रुति को जब इस बारे में पता चलेगा तो एक बार फिर वो नफरत को नया आयाम देते नजर आएंगे। गली में चाकू-छुरियों पर धार लगाने वाला आया होगा। अनुपमा अपने कैफे से बाहर आकर चाकुओं पर धार लगाने के लिए देगी। इस दौरान श्रुति और प्रेम वहीं खड़ें होंगे और दोनों की अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत होगी। श्रुति अपने लाडले दामाद से कहेगी- प्रेम तुम अपने लिए एक इम्पोर्टेड चाकू ऑर्डर कर लो। क्योंकि चाकू की धार ऐसी होनी चाहिए जो शीशे को भी काट दे।

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अनुपमा का जवाब करेगा बोलती बंद

श्रुति अनुपमा की तरफ देखते हुए कहेगी कि हमें तो हमारे अपोजिशन को काटना है। बारी जब अनुपमा की आएगी तो वह भी इशारों-इशारों में अपनी बात प्रेम और श्रुति तक पहुंचाएगी। वह जता देगी कि जिसे प्रेम और श्रुति जंग का मैदान बना रहे हैं, वो असल में सिर्फ एक हेल्दी कॉम्पटिशन है। अनुपमा दिग्विज्य से कहेगी, "हमें तो सिर्फ खाना खिलाना है सर, और चखने वाले तक चाकू की धार नहीं, बल्कि बनाने वाले का प्यार पहुंचना चाहिए।" अनुपमा की बात प्रेम और श्रुति तक पहुंचेगी तो सही, लेकिन नफरत से लबरेज दोनों सास-दामाद के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी

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Puneet Parashar

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परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


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