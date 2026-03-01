Spoiler Alert: अनुपमा के बर्थडे पर बाप बनेगा अंश, बच्चे के साथ सुसाइड कर लेगी प्रार्थना!
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। कहानी में आगे एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो दोनों ही परिवारों की जिंदगी बदलकर रख देगा।
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में एक तरफ जहां कोठारी परिवार को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा होने वाला है, जो ना सिर्फ कोठारी परिवार के लिए, बल्कि शाह परिवार के लिए भी किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से दोनों परिवारों की जिंदगी में तूफान आने जा रहा है? चलिए जानते हैं रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आने जा रहे ट्विस्ट।
गौतम-अंश के बच्चे को जन्म देगी प्रार्थना
सीरियल के रविवार के एपिसोड के आखिर में दिखाए गए प्रीकैप में दिखाया गया कि दोनों परिवार हॉस्पिटल में मैटर्निटी वॉर्ड के बाहर इकट्ठा हैं। नर्स बाहर आकर सभी लोगों को बताती है कि मुबारक हो, बेटी हुई है। अंश और दोनों परिवारों के लोग खुशी से झूम उठते हैं। फाइनली प्रार्थना मां और अंश पिता बन गया है, लेकिन क्योंकि यह बच्चा बायलॉजिकली गौतम है, इसलिए आगे कहानी काफी कॉम्पलिकेटेड होने वाली है। रविवार के एपिसोड में ही दिखा दिया जाएगा कि प्रार्थना और अंश को इस बात की फिक्र सताने लगी है कि कैसे वो बतौर माता-पिता इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे।
अनुपमा के बर्थडे पर होगा बेटी का जन्म
अनुपमा सीरियल के न्यू प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि एक सुबह जब अनुपमा नींद में होगी तो उसे अनुज का सपना आता है। अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, वह मानकर चलेगी कि कोई खुशखबरी आने वाली है। अंश-प्रार्थना की बेटी का जन्म जिस दिन हुआ है, इत्तेफाक से उसी दिन अनुपमा का जन्मदिन होगा। जहां राही-प्रेम और परिवार के कई लोगों के लिए यह खुशखबरी होगी, वहीं वसुंधरा इस पर तंज कसती है कि बच्ची की किस्मत अनुपमा जैसी नहीं होनी चाहिए।
बच्चे के साथ सुसाइड कर लेगी प्रार्थना!
लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब प्रार्थना अपने नवजात बच्चे के साथ सुसाइड कर लेती है, जिसे देखकर अनुपमा पूरी तरह सुन्न रह जाती है। यह सब कुछ अनुपमा के साथ होगा कि एक रात प्रार्थना उठेगी और अपने बच्चे को गोद में लेकर कहीं जाने लगेगी। अनुपमा उसे रोकेगी, लेकिन प्रार्थना चुपचाप आगे बढ़ती रहेगी। आखिरकार वह घर की ऊंची बालकनी से छलांग मार देगी। देखना यह होगा कि क्या प्रार्थना और उसके बच्चे में किसी की जान बच पाएगी या नहीं। साथ ही यह भी देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होगा? क्योंकि एक बार फिर सारा ठीकरा वसुंधरा कोठारी अनुपमा पर फोड़ देगी।
