Spoiler Alert: अनुपमा के फैशन शो में होगी बड़ी गड़बड़, दोस्त की वजह से बुरी फंसेगी रजनी ताई

संक्षेप: Anupamaa Spoiler alert: अनुपमा से दुश्मनी निकालने के चक्कर में इवेंट मैनेजर कुछ ऐसा करेगी, जिसकी वजह से वो तो फंसेगी ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी दोस्त रजनी ताई भी सवालों के घेरे में आ जाएगी।

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली वो फैशन शो आयोजित होगा और उसी चॉल में आयोजित होगा जहां अनुपमा और बाकी डांस रानीज चाहती थीं। लेकिन इस फैशन शो में रैम्प वॉक के बाद एक बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ चॉल वालों की बदनामी होगी बल्कि अनुपमा के उस फैसले पर भी सवाल उठेगा, जिसे मानते हुए रजनी ताई देसाई ने वहां कार्यक्रम रखने को कहा।

फैशन शो में होगी बड़ी गड़बड़ शो के आखिर में डेकोरेशन का एक बड़ा हिस्सा ऊपर से गिर पड़ेगा और इस वजह से वहां पर भदगड़ मच जाएगी। तमाम लोग जख्मी होंगे और सवाल यह उठेगा कि आखिर ऐसी जगह पर इतना बड़ा इवेंट क्यों रखा गया जब उसे मैनेज करना संभव नहीं था। रजनी ताई के ऊपर भी सवाल उठेंगे क्योंकि उन्हीं के कहने पर यह इवेंट इस चॉल में रखा गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चॉल में इतनी अच्छी तैयारियों के बावजूद इतनी बड़ी गड़बड़ हो कैसे गई? इसका जवाब आपको आज के एपिसोड में मिलेगा।