Spoiler Alert: अनुपमा भुगतेगी माही के किए की सजा! कोठारी निवास में बम बनकर गिरेगा यह नोटिस
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा को भरी महफिल में बेइज्जत करने के बाद भी राही के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है। उधर माही ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से वसुंधरा और गौतम अनुपमा को गुनाहगार समझ रहे हैं।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कहानी नया मोड़ लेती नजर आएगी। मेकर्स ने टीआरपी टॉपर शो अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है। शनिवार के एपिसोड के आखिर में अनुपमा अपनी बदतमीज बेटी को सख्त लहजे में जवाब देगी। अनुपमा की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन उसकी जुबान वो कहेगी जो उसकी बेटी राही को सुनना चाहिए। बावजूद इसके कि राही ने अपनी मां को भरी महफिल में बेइज्जत किया है और उसके चरित्र पर लांछन लगाया है, उसके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वह घर जाकर अभी भी अपनी मां को ही कोस रही है।
इतने के बाद भी नहीं भरा लाडली बिटिया का दिल
सीरियल के नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि राही जब घर जाएगी तो बिस्तर में लेटी आंसू बहा रही होगी। जब उसका पति प्रेम आकर उसे समझाने की कोशिश करेगा तो वह अपनी मां को कोसती हुए कहेगी- चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं कभी उनकी नंबर वन प्रायोरिटी (प्राथमिकता) नहीं बन सकती। उधर अनुपमा अपनी ही बेटी के हाथों बेआबरू की जाने के बाद घर के एक अंधेरे कोने में बैठी होगी। दिग्विजय आकर उसे सहारा देगा तो वह दिग्विजय से अपने दिल का दर्द साझा करेगी। अनुपमा कहेगी, ‘मां के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चों के प्यार में इतनी सारी शर्तें होती हैं?’
अनुपमा को भुगतनी होगी माही के किए की सजा
दिग्विजय के पास अनुपमा के सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। हमेशा की तरह अनुपमा अगली सुबह फिर हिम्मत जुटाएगी और अपनी जिंदगी की जंग लड़ने चल पड़ेगी। वह खुद तो हिम्मत से काम लेगी ही, लेकिन साथ ही साथ दिग्विजय और बंकू को भी हौसला देगी। अनुपमा बंकू से कहेगी- हमें जाकर कैफे को तैयार करना है, दो दिन में शुरुआत करनी है बंकू। इधर अनुपमा कैफे खोलने की तैयारी कर रही है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। अचानक किंजल और माही को दरवाजे पर खड़ा देखकर अनुपमा हैरान रह जाएगी। वह पूछेगी- तुम दोनों इतनी सुबह-सुबह, सब ठीक है?
कोठारी निवास में बम बनकर गिरेगा यह नोटिस
जवाब में किंजल जो बताएगी उसे सुनकर अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत खुशी भी होगी। किंजल बताएगी कि माही ने अपने पति गौतम को तलाक का नोटिस भेजा है। अनुपमा अपनी बहू किंजल और माही को हौसला देगी, लेकिन यह तलाक का नोटिस कोठारी निवास में किसी बम की तरह गिरेगा। वसुंधरा फौरन एक कनेक्शन बना लेगी और कहेगी कि यह सब अनुपमा ने कल पार्टी में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया है। गौतम और श्रुति की तरफ देखते हुए अनुपमा कहेगी कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अनुपमा का कैफे खुल ही न पाए। इधर अनुपमा अपने बच्चों से कहेगी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी में आगे क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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