Spoiler Alert: अनुपमा फिर बनेगी घर की विलेन, पाखी को भोगना होगा कर्मों का फल
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कई मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। एक तरफ जहां राही की आंखें खुलेंगी वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को फिर एक बार घर की विलेन घोषित कर दिया जाएगा।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में बंकू को लेकर काफी हंगामा होता नजर आ सकता है। होगा यह कि दिग्विजय को पता चल जाएगा कि बंकू भी ईशानी को पसंद करता है। वह पहले उसे समझाने की कोशिश करेगा, और फिर उससे कहेगा कि हम कल सुबह ही यहां से चले जाएंगे। इस पर बंकू की आंखें भर आएंगी और वह कहेगा कि आप क्यों जाएंगे सर? मैं जाऊंगा। वह कहेगा कि वह कल दिन निकलते ही चला जाएगा। हालांकि दिग्विजय इस बारे में बंकू से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाएगा और बंकू चला जाएगा।
अनुपमा फिर बनेगी परिवार की नजर में विलेन
अगली सुबह हर कोई यह बात नोटिस करेगा कि दिग्विजय के चेहरे पर एक मायूसी है। वह किसी से कहेगा नहीं, लेकिन दिल ही दिल में वह बहुत दुखी होगा। फैन थ्योरीज की मानें तो सीरियल का अपकमिंग एपिसोड इसी बारे में रहने वाला है। जब अनुपमा को पता चलेगा कि ईशानी और बंकू के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और वह किस वजह से घर छोड़कर चला गया है, तो वह उसे वापस बुलाने को कहेगी। वह बंकू और ईशानी को समझाएगी कि प्यार हैसियत का मोहताज नहीं होता है और यहीं से एक बार फिर अनुपमा अपने परिवार की नजर में विलेन बन जाएगी। लीला जो कि दिग्विजय को पसंद करने लगी है, उसकी आंखों में भी दिग्विजय के लिए नफरत होगी।
पाखी को भुगतना होगा उसके कर्मों का फल
पाखी तो पूरी तरह अनुपमा को इस बात के लिए कसूरवार ठहरा देगी कि वह उसकी बेटी की शादी एक नौकर से करवाकर उससे बदला लेना चाह रही है। लेकिन ईशानी पूरे वक्त अनुपमा के साथ खड़ी होगी। अब देखना यह होगा कि तोषू, पाखी और लीला जब अनुपमा के खिलाफ हो जाएंगे, तो वह दोनों की शादी किस तरह कराएगी? क्या ईशानी भी अपनी मां पाखी की तरह घर छोड़कर चली जाएगी? अगर हां, तो पाखी को एक बार फिर अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। उसे इस बात का अहसास होगा कि जब उसने यह सब किया था तो उसके परिवार वालों को कैसा लगा होगा। इधर ये सब चल रहा होगा और उधर कोठारी निवास की मुसीबतें भी कम नहीं होंगी।
श्रुति की असलियत पहचान जाएगी राही लेकिन...
राही को पहली बार इस बात का अहसास होगा कि श्रुति भले ही राही को पसंद करती है और उसकी मां होने का दावा करती है, लेकिन असल में अनुपमा ही है, जो मुश्किल पड़ने पर उसके साथ खड़ी होती है। हालांकि राही अभी तक अपने पति और परिवार के खिलाफ खड़ी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। जब भी परिवार के सामने अपनी मां का पक्ष लेने की बात आती है, तो वह पीछे हट जाती है। देखना यह होगा कि क्या राही को अब अक्ल आएगी? अगर हां तो क्या वह श्रुति को उसके मुंह पर जवाब दे सकेगी। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आने वाले ट्विस्ट जानने के लिए जुडे़ रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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