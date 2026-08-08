Spoiler Alert: श्रुति की वजह से फिर होगा पंगा, अनुपमा पर लगा दिया गंभीर आरोप
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बार फिर श्रुति की साजिशें देखने को मिलेगी। शो में माहौल बिगड़ता नजर आएगा।
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में एक बार फिर लीला शाह और वसुंधरा कोठारी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। कॉम्पटिशन में दोनों का एक-एक हाथ बांध दिया जाएगा और क्योंकि दोनों ही टीमों के लोगों को विपरीत टीम के साथी का हाथ बांधना होगा, ऐसे में अनुपमा वसुंधरा और प्रेम लीला का हाथ बांधेगा। दोनों ही सदस्य सामने वाली टीम के कंटेस्टेंट की उम्र का लिहाज करते हुए उनकी सहूलियत के मुताबिक उनका सीधा या उल्टा हाथ बांधेंगे।
श्रुति फिर भड़काएगी नफरत की आग
प्रेम लीला का उल्टा हाथ बांधेगा ताकि वह सीधे हाथ से काम कर सके, वहीं वसुंधरा की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अनुपमा उनका सीधा हाथ बांधेगी। मौका पाकर श्रुति एक बार फिर प्रेम को भड़काना और उसके दिल में नफरत का जहर भरना शुरू कर देगी। वह कहेगी कि प्रेम तुमने भलाई करते हुए लीला बेन का उल्टा हाथ बांधा है, लेकिन अनुपमा वसुंधरा का सीधा हाथ बांधकर गई है, ताकि उनके काम करने की रफ्तार घट जाए। शुरू में दोनों टीमों के बीच हंसी-मजाक चल रहा होगा, लेकिन श्रुति की वजह से माहौल बिगड़ने लगेगा।
शो का होस्ट मानेगा अपनी गलती और..
चिंगारी तो श्रुति पहले ही लगा चुकी होगी, लेकिन आग उस वक्त लगा जाएगी जब हड़बड़ी में लीला और वसुंधरा चोटिल होने से बाल-बाल बचेंगी। प्रेम नाराज होगा कि लीला की वजह से वसुंधरा कोठारी को चोट लग जाती, माही भी प्रेम की तरफ से ही बोलेगी। अनुपमा समझाएगी कि दोनों की गलती थी और चोट लीला को भी लगने वाली थी। दोनों टीमों के बीच माहौल बिगड़ता देखकर जजों और होस्ट को बीच में आना पड़ेगा और तब शो का होस्ट कहेगा कि गलती असल में उसकी थी। वह दोनों टीमों से माफी मांगेगा और सिचुएशन कंट्रोल में आएगी।
टास्क के दौरान आएगी चोरी की नौबत
टास्क के दौरान लीला की प्लानिंग यह होगी कि वह किसी तरह वसुंधरा कोठारी की वक्त बर्बाद कर पाए। लीला जो कुछ करेगी, उसकी वजह से ऑडियंस को खूब हंसी आने वाली है। हालांकि प्रेम को हंसी नहीं गुस्सा आएगा। वजह बनेगी श्रुति जो कि उसके लगातार कान भर रही होगी। शो के अपकमिंग एपिसोड में एक टास्क के दौरान चोरी वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। टास्क के दौरान गुस्से की हद यह होगी कि प्रेम और प्रेरणा दोनों ही चोरी पर उतर आएंगे। दोनों की एक दूसरे की टीम से काफी कहासुनी भी हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग