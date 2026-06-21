Spoiler Alert: प्रेम को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा? तोषू ने बढ़ाई गौतम गांधी की टेंशन
Anupamaa Spoiler Alert: श्रुति का मोहरा बनकर प्रेम अनुपमा की डायरी चुराने किचन में पहुंच तो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि उसके रंगे हाथों पकड़ने जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि अनुपमा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी।
Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। अनुपमा और प्रेम के बीच एक बार फिर दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। श्रुति ने एक बार फिर प्रेम को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है। उसे लूजर वाले टैग का डर दिखाकर शाह निवास में चोरी करने भेज दिया है। चोरी पैसों की नहीं, बल्कि उस डायरी की, जिसमें अनुपमा ने अपनी सभी खास रेसिपी और जरूरी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन क्या यह चोरी कामयाब हो पाएगी?
प्रेम को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा?
दरअसल सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि इधर प्रेम किचन में अनुपमा की डायरी खोजता फिर रहा है, और उधर लीला बा अनुपमा को सबके लिए लड्डू लाने के लिए कह देती है। अनुपमा जवाब देती है कि उसने लड्डू किचन में रखे थे, वह अभी जाकर ले आएगी। अनुपमा किचन की तरफ बढ़ रही है और उधर प्रेम डायरी की तलाश में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा प्रेम को रंगे हाथों पकड़ लेगी? या फिर प्रेम डायरी के साथ वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाएगा?
यहां से बदलेगी प्रेम कोठारी की सोच?
फैन थ्योरीज की मानें तो अनुपमा डायरी चुराते हुए तो प्रेम को नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन बाद में जब डायरी नहीं मिलेगी तो वो डॉट्स कनेक्ट कर लेगी। यानि उसे याद आएगा कि उसने प्रेम को किचन में हड़बड़ाए हुए देखा था। उसे यह समझते देर नहीं लगेगी कि उसकी डायरी गायब करने के पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रेम और श्रुति हैं। कुछ फैंस का यह भी मानना है कि अनुपमा डायरी के साथ प्रेम को पकड़ तो लेगी, लेकिन हमेशा की तरह बड़ा दिल दिखाते हुए बात किसी को नहीं बताएगी। ताकि राही का प्रेम पर भरोसा कायम रहे। यह बात प्रेम के दिल में बहुत गहरी चोट करेगी।
पारितोष ने बढ़ाई गौतम गांधी की टेंशन
इधर यह सब चल रहा है, और उधर पारितोष ने गौतम गांधी की नफरत के बारूद को चिंगारी दिखा दी है। दरअसल अंश और प्रेरणा की सगाई के दौरान तोषू जाकर गौतम से कहेगा कि अब अंश ने शादी कर ली है, अब वह प्रांशी को उससे छीन लेगा। गौतम जब अंश के कुछ नहीं कर पाने का दम भरेगा तो तोषू कहेगा कि प्रांशी भी अंश से ही प्यार करती है, तभी आते ही उसके पास चली गई। गौतम गांधी को तोषू की बातों में दम लगेगा, वह सोचने लगेगा कि कैसे भी अंश को प्रांशी से दूर रखना होगा, क्योंकि प्रांशी के जाते ही उसका कोठारी परिवार की दौलत से हक चला जाएगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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