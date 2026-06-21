Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Spoiler Alert: प्रेम को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा? तोषू ने बढ़ाई गौतम गांधी की टेंशन

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Anupamaa Spoiler Alert: श्रुति का मोहरा बनकर प्रेम अनुपमा की डायरी चुराने किचन में पहुंच तो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि उसके रंगे हाथों पकड़ने जाने की संभावना बनती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि अनुपमा इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी।

Spoiler Alert: प्रेम को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा? तोषू ने बढ़ाई गौतम गांधी की टेंशन

Anupamaa Spoiler Alert in Hindi: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। अनुपमा और प्रेम के बीच एक बार फिर दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल सकता है। श्रुति ने एक बार फिर प्रेम को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया है। उसे लूजर वाले टैग का डर दिखाकर शाह निवास में चोरी करने भेज दिया है। चोरी पैसों की नहीं, बल्कि उस डायरी की, जिसमें अनुपमा ने अपनी सभी खास रेसिपी और जरूरी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन क्या यह चोरी कामयाब हो पाएगी?

प्रेम को रंगे हाथों पकड़ेगी अनुपमा?

दरअसल सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि इधर प्रेम किचन में अनुपमा की डायरी खोजता फिर रहा है, और उधर लीला बा अनुपमा को सबके लिए लड्डू लाने के लिए कह देती है। अनुपमा जवाब देती है कि उसने लड्डू किचन में रखे थे, वह अभी जाकर ले आएगी। अनुपमा किचन की तरफ बढ़ रही है और उधर प्रेम डायरी की तलाश में जुटा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या अनुपमा प्रेम को रंगे हाथों पकड़ लेगी? या फिर प्रेम डायरी के साथ वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाएगा?

ये भी पढ़ें:रिलीज होते ही छाया इंडियाज गॉट लेटेंट, 1 घंटे में आए 2.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज

यहां से बदलेगी प्रेम कोठारी की सोच?

फैन थ्योरीज की मानें तो अनुपमा डायरी चुराते हुए तो प्रेम को नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन बाद में जब डायरी नहीं मिलेगी तो वो डॉट्स कनेक्ट कर लेगी। यानि उसे याद आएगा कि उसने प्रेम को किचन में हड़बड़ाए हुए देखा था। उसे यह समझते देर नहीं लगेगी कि उसकी डायरी गायब करने के पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रेम और श्रुति हैं। कुछ फैंस का यह भी मानना है कि अनुपमा डायरी के साथ प्रेम को पकड़ तो लेगी, लेकिन हमेशा की तरह बड़ा दिल दिखाते हुए बात किसी को नहीं बताएगी। ताकि राही का प्रेम पर भरोसा कायम रहे। यह बात प्रेम के दिल में बहुत गहरी चोट करेगी।

Gautam Gandhi in Anupamaa Serial
ये भी पढ़ें:कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस : दूसरे दिन फिल्म की हुई जबरदस्त कमाई, कमाए इतने करोड़

पारितोष ने बढ़ाई गौतम गांधी की टेंशन

इधर यह सब चल रहा है, और उधर पारितोष ने गौतम गांधी की नफरत के बारूद को चिंगारी दिखा दी है। दरअसल अंश और प्रेरणा की सगाई के दौरान तोषू जाकर गौतम से कहेगा कि अब अंश ने शादी कर ली है, अब वह प्रांशी को उससे छीन लेगा। गौतम जब अंश के कुछ नहीं कर पाने का दम भरेगा तो तोषू कहेगा कि प्रांशी भी अंश से ही प्यार करती है, तभी आते ही उसके पास चली गई। गौतम गांधी को तोषू की बातों में दम लगेगा, वह सोचने लगेगा कि कैसे भी अंश को प्रांशी से दूर रखना होगा, क्योंकि प्रांशी के जाते ही उसका कोठारी परिवार की दौलत से हक चला जाएगा।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार के इस गाने को अश्लील बताकर कर दिया था बैन, 8 फीमेल सिंगर्स
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।