Spoiler Alert: अनुपमा को सरेआम बेइज्जत करेगा प्रेम, कैफे की ओपनिंग में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में प्रेम-राही के कैफे की ओपनिंग के दौरान दर्शकों को कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। न सिर्फ श्रुति, बल्कि प्रेम खुद भी अनुपमा को जमकर बेइज्जत करेगा। मीडिया पूछेगा चुभने वाले सवाल।
Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा का नया स्पॉयलर वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेम के कैफे की ओपनिंग के दौरान एक बार फिर अनुपमा बेइज्जत होगी। एक बार नहीं बल्कि कई बार उसका मजाक बनाया जाएगा, उसे नजरअंदाज किया जाएगा और कोठारी परिवार के बड़े लोग भी इस सबका मजा लेंगे। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी अपने पोते प्रेम के कैफे की ओपनिंग बहुत ग्रैंड लेवल पर करेगी। वह इसके लिए खासतौर पर मीडिया को बुलाएगी और बची-खुची कसर श्रुति अपने पावर और पैसे से पूरी कर देगी।
अनुपमा-राही के बीच की दीवार बनी श्रुति
प्रेम और राही का गुरूर सातवें आसमान पर होगा और उनकी नफरत चरम पर। नए स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि कैफे की ओपनिंग के वक्त जब राही और प्रेम वसुंधरा कोठारी के पांव छुएंगे तो वह बहुत ज्यादा खुश होंगी। उनकी बातों में ही उनकी खुशी झलक रही होगी। इसी मौके पर क्योंकि अनुपमा को भी इनवाइट किया गया होगा। तो वह प्रेम और राही के लिए उनकी पसंद की कुछ चीजें बनाकर लाई होगी। लेकिन अनुपमा को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उसे कैफे की ओपनिंग पर सिर्फ बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया है। वह जैसे ही प्रेम की तरफ खुद बनाया हुआ केक और लड्डू गोपाल की मूर्ति बढ़ाएगी, श्रुति बीच में आ जाएगी।
मीडिया पूछेगा अनुपमा से यह तीखा सवाल
श्रुति कहेगी कि तुम कितनी स्वीट हो अनुपमा। यह कहते हुए वह अनुपमा से हाथ से ये चीजें लेने लगेगी। उधर राही और प्रेम भी नाक-भौं सिकोड़ रहे होंगे। उन्होंने अनुपमा को बुलाया जरूर है, लेकिन बहुत बेमन। अनुपमा को एक बार नहीं बल्कि कई बार अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। मीडिया आकर अनुपमा से सवाल करेगी- अनुपमा जी क्या आप इस कैफे का मुकाबला कर पाएंगी? जवाब में अनुपमा कहेगी- बच्चों के लिए मां के दिल में मुकाबला नहीं ममता होती है। अनुपमा की बातें सुनकर राही और प्रेम अजीब लुक्स देंगे। उन्हें लगेगा कि हमेशा की तरह अनुपमा यहां भी सिर्फ भाषण दे रही है, जबकि जब मां का प्यार दिखाना होता है, तो वह जिम्मेदारी को चुनती है।
अपनी सास को सरेआम बेइज्जत करेगा प्रेम
प्रेम और राही के कैफे की ओपनिंग में अनुपमा को कोई पूछेगा तक नहीं। वसुंधरा, राही, प्रेम और श्रुति मिलकर फीता काटेंगे। श्रुति ने पूरे वक्त हाथ में अनुज की तस्वीर थामी हुई होगी, जिसे देखकर अनुपमा को थोड़ी जलन होगी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब अनुपमा कैफे की ओपनिंग के बाद अंदर आने लगेगी। प्रेम उसे रोक देगा। वह कहेगा- आप कहां आ रही हैं? आपको ओपनिंग पर बुलाया था। ओपनिंग हो गई है। प्रेम आंखों में नफरत और बदले की भावना लिए अनुपमा से कहेगा, 'अगली बार जब हम मिलेंगे तो तोहफे में आपको मैं ताला दूंगा। आपके कैफे को बंद करने के काम आएगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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