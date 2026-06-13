Spoiler Alert: अनुपमा में अब होगा महामुकाबला, शादी रोकने के लिए पाखी मिलाएगी वसुंधरा से हाथ
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा का मुकाबला अब सिर्फ उसकी बदतमीज बेटी पाखी से ही नहीं बल्कि वसुंधरा कोठारी से भी है। पाखी ने अपनी बेटी ईशानी की शादी बंकू के साथ होने से रोकने के लिए मोटी बा से हाथ मिला लिया है।
अनुपमा सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। शाह निवास में वो होने वाला है, जो पहले कभी नहीं हुआ। पाखी की बेटी ईशानी बगावत पर उतर आई है। उसने सबके सामने यह बात कुबूल कर ली है, कि वह बंकू से प्यार करती है। एक नौकर के साथ अपनी बेटी को शादी के बंधन में बंधने की इच्छा जताते देखकर पाखी के पांव तले जमीन खिसक गई है। वह अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा कर रही है, हालांकि काफी हद तक खुद को बेबस भी महसूस कर रही है।
ईशानी की लव स्टोरी में आया ट्विस्ट
अनुपमा अपनी नातिन ईशानी की मदद करना चाहती है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि बात को किस तरह आगे बढ़ाए। अनुपमा अच्छी तरह जानती है कि पैसों की लालची पाखी किसी भी सूरत में अपनी बेटी की शादी एक नौकर से करने को राजी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस जिद पर अड़ी है कि वह शादी को बंकू से ही करेगी। अपनी मुश्किल सुलझाने के लिए ईशानी कुछ ऐसा करेगी, जिसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं होगी। सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि इधर अनुपमा-दिग्विजय और उधर पाखी-तोषू एक दूसरे से बात कर रहे होंगे।
तोषू की भी नहीं सुन रही है पाखी
पारितोष अपनी बहन पाखी को समझाते हुए कहेगा कि जिस तार से वह अपनी बेटी के हाथ बांधने की कोशिश कर रही है, उसका करंट उसे खुद भी लगेगा। उधर अनुपमा अपने पार्टनर दिग्विजय से बात करते हुए कहेगी- रिश्तों और प्यार के बीच में यह पैसों की दीवार क्यों आ जाती है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि ईशानी अपने भाई तोषू से कहेगी, 'बस तोषू भाई, अब आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है।' एक तरफ तोषू और दूसरी तरफ दर्शक भी कनफ्यूज होंगे कि आगे क्या होने वाला है, और फिर आएगा कहानी में ट्विस्ट।
पाखी ने मिलाया अनुपमा की 'दुश्मन' से हाथ
सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि कैफे में बैठकर अनुपमा दिग्विजय से कहेगी- मेरे मन में एक बात आई है। लेकिन यह नहीं दिखाया गया है कि अनुपमा ने इस मुश्किल का क्या हल सोचा है। उधर ईशानी और बाकी सभी लोग जब शाह निवास में बैठे होंगे तभी लीला अनुपमा पर गुस्सा करेगी कि जल्दी चलो, अभी थोड़ी देर में बैंड बाजा आएगा और हमें इस ईशानी की शादी में नाचना पड़ेगा। ठीक इसी वक्त दरवाजे की तरफ से पाखी की आवाज आएगी- ऐसा कभी नहीं होगा। ईशानी अपने साथ मोटी बा को लेकर शाह निवास आई होगी। वही मोटी बा, जो गरीबों से सख्त नफरत करती है। जब पाखी ने मोटी बा से हाथ मिला ही लिया है, और अपने निजी मामलों में शामिल कर ही लिया है, तो देखना यह होगा कि अनुपमा और वसुंधरा की टक्कर में कौन जीतेगा।
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