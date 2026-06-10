Spoiler Alert: प्रेम की अक्ल ठिकाने लाएगी अनुपमा, दामाद जी की इस बात पर चढ़ेगा पारा
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को प्रेम और अनुपमा की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी।
Anupamaa Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। शो में पहली बार ऐसा होगा कि जब दर्शकों को अनुपमा और प्रेम कोठारी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से अनुपमा को प्रेम को जवाब देना पड़ेगा और उसे सख्त लहजे में हैंडल करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तक तो प्रेम के लाख गलत करने के बावजूद अनुपमा खामोश रही है।
अनुपमा को रंगे हाथों पकड़ेगा प्रेम
अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जब राही मुसीबत में होगी तो अनुपमा और उसकी पूरी टीम मदद करने के लिए अनुज कैफे पहुंच जाएगी। सभी मिलकर राही का हाथ बटाने लगेंगे और धड़ाधड़ ऑर्डर रेडी करने में जुट जाएंगे। ट्विस्ट तब आएगा जब अचानक किसी वजह से प्रेम भी कैफे पहुंच जाएगा और वो वहां पर अनुपमा को राही की मदद करता देख लेगा। वह देखेगा कि अनुपमा के सभी साथी भी रेस्त्रां पहुंचे हुए हैं। यह देखते ही प्रेम का पारा चढ़ जाएगा और वह सबसे पहले राही को निशाना बनाएगा।
समझाने की कोशिश करेगी अनुपमा
वह राही से कहेगा कि वह भी अपनी मां जैसी ही है और अपनी मां का ही साथ दे रही है। यह बात सीधा राही के दिल पर चोट करेगी, वह सफाई देने की कोशिश करेगी, लेकिन प्रेम उसे खामोश कर देगा। अनुपमा अपनी बेटी का बचाव करने की और प्रेम को असल बात समझाने की कोशिश करेगी, कि कैसे राही बहुत परेशान थी और अगर वो लोग मदद के लिए नहीं आते तो उसका आज का ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता। बजाए अनुपमा के प्रति कृतज्ञ होने के, प्रेम उलटा अनुपमा का मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। वह कहेगा कि वो बहुत महान है और उसकी तो पूजा होनी चाहिए। वह एक मोमबत्ती उठाकर अनुपमा की आरती शुरू कर देगा।
प्रेम की अक्ल ठिकाने लाएगी अनु
ये सब नौटंकी देखकर अनुपमा का दिमाग खराब हो जाएगा। वह प्रेम का हाथ रोकेगी और मोमबत्ती उठाकर फेंक देगी। उसकी आंखों में इस बार ममता नहीं बल्कि गुस्से की आग होगी, वह सख्त लहजे में प्रेम से कहेगी कि यह कैफे उसके पति के नाम पर है। अनुपमा कहेगी कि अनुज के नाम पर जो कैफे खुला है, उसमें अगर उसकी बेटी को कोई भी तकलीफ होगी, तो वह तो मदद के लिए आगे आएगी। अनुपमा अपने दामाद प्रेम से साफ कहेगी कि उसे जो करते बनता है कर ले। इस बार प्रेम के पास कोई जवाब नहीं होगा। यह बहस काफी लंबी और धमाकेदार रहने वाली है। सीरियल के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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