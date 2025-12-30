Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Spoiler Aelrt in Hindi Prerna Secrets to Get Unveiled in Upcoming Twists
Anupamaa Spoiler: प्रेम को पहले से पसंद करती है प्रेरणा? खुलेगा रजनी-वरुण के साथ रिश्ते का भेद

Anupamaa Spoiler: प्रेम को पहले से पसंद करती है प्रेरणा? खुलेगा रजनी-वरुण के साथ रिश्ते का भेद

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Aelrt: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में रजनी की बेटी प्रेरणा और उसके सभी के साथ अच्छे-बुरे रिश्तों का राज खुलेगा। लेकिन साथ ही साथ राही को यह समझ आ जाएगा कि उसके लिए प्रेरणा कितना बड़ा खतरा है।

Dec 30, 2025 02:59 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल की कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ से गुजर रही है जिसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। दर्शकों में कई सवालों को लेकर लगातार जिज्ञासा बनी हुई है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल की सभी औरतें मिलकर मराठी तौर-तरीकों से भारती की शादी करवाएंगी। इस दौरान ढेर सारी मस्ती होगी, लेकिन साथ ही साथ वरुण और रजनी में एक अलग तरह का तनाव बना हुआ है। क्योंकि दोनों को पता है कि यह शादी महज दिखावा है, उनके असल इरादे तो कुछ और ही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारती की शादी में होगी प्रेरणा की एंट्री

जब रस्में चल रही होंगी तब सवाल यह उठेगा कि वरुण के टीका कौन करेगा, राही सोचेगी कि रजनी ने उसे वह ब्रेसलेट दिया था जो उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, तो जब रजनी ने उसे बेटी का हक दिया है तो क्यों ना वही टीका करे। लेकिन जैसे ही वह टीका करने जाएगी, कोई और आकर टीका कर देगा। यह और कोई नहीं बल्कि वरुण की सगी बहन प्रेरणा होगी। प्रेरणा को इस तरह का बर्ताव करते देखकर ना सिर्फ राही हैरान होगी बल्कि बाकी सभी चॉल वाले भी सोच रहे होंगे कि यह लड़की कौन है।

ये भी पढ़ें:मोहब्बतें के लिए लास्ट थी इस एक्टर की कास्टिंग, मेकर्स ने लिए कई स्क्रीन टेस्ट

क्यों रजनी को पसंद नहीं करती प्रेरणा?

प्रेरणा के रिश्तों का राज खुलेगा जब वरुण अपनी बहन को गले लगा लेगा और उसे गुड्डी कहकर संबोधित करेगा। रजनी की भी आंखें भर आएंगी, लेकिन प्रेरणा उसे गले ना लगाकर अनुपमा को हग करेगी। अनुपमा अपनी सहेली रजनी को हिम्मत देगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी चॉल वाले हैरत में होंगे और उसी बीच प्रेम के कुर्ते पर जूस गिर जाएगा। राही जाकर उसकी मदद करेगी और जब उसके लिए पानी लाने जा रही होगी तभी राही और प्रेम के बीच प्रेरणा आकर खड़ी हो जाएगी और अजीब नजरों से उसे देखेगी।

प्रेम को पहले से पसंद करती है प्रेरणा

राही यह देखकर हैरान होगी कि प्रेरणा उसके पति को इस तरह क्यों देख रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि या तो प्रेरणा पहले से प्रेम को जानती है, या फिर वह उसे पसंद करने लगी है। क्योंकि वरुण प्रेम का पुराना दोस्त रहा है, ऐसे में प्रेरणा से भी उसका कोई कनेक्शन निकल सकता है। फैन थ्योरीज की मानें तो प्रेम का पहले भी वरुण से मिलना जुलना रहा होगा और प्रेरणा तभी से उसे पसंद करती होगी। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दु्स्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:अनुपमा से झूठ बोलेंगी पाखी-ईशानी, दिवाकर को अच्छा सबक सिखाएगा प्रेम
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।