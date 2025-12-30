Anupamaa Spoiler: प्रेम को पहले से पसंद करती है प्रेरणा? खुलेगा रजनी-वरुण के साथ रिश्ते का भेद
Anupamaa Spoiler Aelrt: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में रजनी की बेटी प्रेरणा और उसके सभी के साथ अच्छे-बुरे रिश्तों का राज खुलेगा। लेकिन साथ ही साथ राही को यह समझ आ जाएगा कि उसके लिए प्रेरणा कितना बड़ा खतरा है।
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल की कहानी इस वक्त एक ऐसे मोड़ से गुजर रही है जिसमें कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। दर्शकों में कई सवालों को लेकर लगातार जिज्ञासा बनी हुई है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल की सभी औरतें मिलकर मराठी तौर-तरीकों से भारती की शादी करवाएंगी। इस दौरान ढेर सारी मस्ती होगी, लेकिन साथ ही साथ वरुण और रजनी में एक अलग तरह का तनाव बना हुआ है। क्योंकि दोनों को पता है कि यह शादी महज दिखावा है, उनके असल इरादे तो कुछ और ही हैं।
भारती की शादी में होगी प्रेरणा की एंट्री
जब रस्में चल रही होंगी तब सवाल यह उठेगा कि वरुण के टीका कौन करेगा, राही सोचेगी कि रजनी ने उसे वह ब्रेसलेट दिया था जो उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया था, तो जब रजनी ने उसे बेटी का हक दिया है तो क्यों ना वही टीका करे। लेकिन जैसे ही वह टीका करने जाएगी, कोई और आकर टीका कर देगा। यह और कोई नहीं बल्कि वरुण की सगी बहन प्रेरणा होगी। प्रेरणा को इस तरह का बर्ताव करते देखकर ना सिर्फ राही हैरान होगी बल्कि बाकी सभी चॉल वाले भी सोच रहे होंगे कि यह लड़की कौन है।
क्यों रजनी को पसंद नहीं करती प्रेरणा?
प्रेरणा के रिश्तों का राज खुलेगा जब वरुण अपनी बहन को गले लगा लेगा और उसे गुड्डी कहकर संबोधित करेगा। रजनी की भी आंखें भर आएंगी, लेकिन प्रेरणा उसे गले ना लगाकर अनुपमा को हग करेगी। अनुपमा अपनी सहेली रजनी को हिम्मत देगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी चॉल वाले हैरत में होंगे और उसी बीच प्रेम के कुर्ते पर जूस गिर जाएगा। राही जाकर उसकी मदद करेगी और जब उसके लिए पानी लाने जा रही होगी तभी राही और प्रेम के बीच प्रेरणा आकर खड़ी हो जाएगी और अजीब नजरों से उसे देखेगी।
प्रेम को पहले से पसंद करती है प्रेरणा
राही यह देखकर हैरान होगी कि प्रेरणा उसके पति को इस तरह क्यों देख रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि या तो प्रेरणा पहले से प्रेम को जानती है, या फिर वह उसे पसंद करने लगी है। क्योंकि वरुण प्रेम का पुराना दोस्त रहा है, ऐसे में प्रेरणा से भी उसका कोई कनेक्शन निकल सकता है। फैन थ्योरीज की मानें तो प्रेम का पहले भी वरुण से मिलना जुलना रहा होगा और प्रेरणा तभी से उसे पसंद करती होगी। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दु्स्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।