Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Anupamaa Spoier Alert in Hindi Prem Got Arrested in Hit and Run Case
Spoier Alert: हिट एंड रन केस में गिरफ्तार होगा प्रेम, अनुपमा और रजनी की होगी टक्कर

संक्षेप:

Anupamaa Spoier Alert: अनुपमा का दामाद प्रेम कोठारी हिट-एंड-रन केस में गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है, कि गलती असल में उसकी सहेली रजनी के बेटे की है।

Dec 10, 2025 03:07 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कोठारी परिवार के लिए फिर एक बार मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन इसकी चोट अनुपमा की बेटी राही पर भी आएगी। शो के बुधवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रेम की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त वरुण से होगी, लेकिन वरुण अब काफी बदल चुका है। वो शेखी बघारता है कि कैसे उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के चलते वो एक कॉल में सब कुछ मैनेज कर सकता है। प्रेम को नहीं पता है कि वरुण रजनी ताई का बेटा है।

एक्सीडेंट कर देगा प्रेम का दोस्त

वही रजनी जो अनुपमा के बचपन की दोस्त है। प्रेम का दोस्त वरुण उसे जब घर छोड़ने के लिए कहेगा तो प्रेम थोड़ा हिचकिचाएगा क्योंकि उसने शराब पी रखी होगी, लेकिन फिर दोस्ती के नाम पर वो उस गाड़ी में बैठ जाएगा जिसे नशे में धुत्त वरुण चला रहा है। इस बीच उधर अनुपमा और राही काफी परेशान होंगी क्योंकि वो काफी देर से प्रेम को कॉल किए जा रही हैं लेकिन वो उनके फोन का जवाब नहीं दे रहा है। अनुपमा ट्राय करती रहेगी और उधर राही परेशान होने लगेगी। इसी बीच एक मेगा ट्विस्ट आएगा।

हिट-एंड रन में गिरफ्तार होगा प्रेम

शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वरुण जो कि नशे में बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी ठोक देगा और एक बेकसूर स्कूटर चालक को टक्कर लगेगी। प्रेम लगातार उससे धीरे चलाने को कह रहा होगा लेकिन वो नहीं मानेगा और एक्सीडेंट के बाद दोनों हवालात में नजर आएंगे। जब पुलिस पूछताछ करेगी तो वरुण फौरन पलटी मार जाएगा और सारा आरोप प्रेम के ऊपर रख देगा। वह कहेगा कि प्रेम ही गाड़ी चला रहा था, इस पर प्रेम सफाई देगी कि स्टीयरिंग वरुण के हाथ में थी।

अनुपमा और रजनी की होगी टक्कर

सोशल मीडिया पर फैन थ्योरीज की मानें तो यह एक एक्सीडेंट सब कुछ बदलकर रख देगा। क्योंकि प्रेम जहां पराग कोठारी का बेटा है वहीं वरुण रजनी का। उधर अनुपमा और राही का भी प्रेम से रिश्ता है। ऐसे में एक समीकरण यह बनता है कि प्रेम की वजह से रजनी और अनुपमा की टक्कर होगी, वहीं दूसरी तरफ पराग कोठारी इस सिचुएशन को किस तरह लेता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

