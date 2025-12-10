Spoier Alert: हिट एंड रन केस में गिरफ्तार होगा प्रेम, अनुपमा और रजनी की होगी टक्कर

संक्षेप: Anupamaa Spoier Alert: अनुपमा का दामाद प्रेम कोठारी हिट-एंड-रन केस में गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है, कि गलती असल में उसकी सहेली रजनी के बेटे की है।

Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कोठारी परिवार के लिए फिर एक बार मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन इसकी चोट अनुपमा की बेटी राही पर भी आएगी। शो के बुधवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रेम की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त वरुण से होगी, लेकिन वरुण अब काफी बदल चुका है। वो शेखी बघारता है कि कैसे उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के चलते वो एक कॉल में सब कुछ मैनेज कर सकता है। प्रेम को नहीं पता है कि वरुण रजनी ताई का बेटा है।

एक्सीडेंट कर देगा प्रेम का दोस्त वही रजनी जो अनुपमा के बचपन की दोस्त है। प्रेम का दोस्त वरुण उसे जब घर छोड़ने के लिए कहेगा तो प्रेम थोड़ा हिचकिचाएगा क्योंकि उसने शराब पी रखी होगी, लेकिन फिर दोस्ती के नाम पर वो उस गाड़ी में बैठ जाएगा जिसे नशे में धुत्त वरुण चला रहा है। इस बीच उधर अनुपमा और राही काफी परेशान होंगी क्योंकि वो काफी देर से प्रेम को कॉल किए जा रही हैं लेकिन वो उनके फोन का जवाब नहीं दे रहा है। अनुपमा ट्राय करती रहेगी और उधर राही परेशान होने लगेगी। इसी बीच एक मेगा ट्विस्ट आएगा।

हिट-एंड रन में गिरफ्तार होगा प्रेम शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वरुण जो कि नशे में बहुत लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी ठोक देगा और एक बेकसूर स्कूटर चालक को टक्कर लगेगी। प्रेम लगातार उससे धीरे चलाने को कह रहा होगा लेकिन वो नहीं मानेगा और एक्सीडेंट के बाद दोनों हवालात में नजर आएंगे। जब पुलिस पूछताछ करेगी तो वरुण फौरन पलटी मार जाएगा और सारा आरोप प्रेम के ऊपर रख देगा। वह कहेगा कि प्रेम ही गाड़ी चला रहा था, इस पर प्रेम सफाई देगी कि स्टीयरिंग वरुण के हाथ में थी।