Spoiler Alert: क्या अनुपमा बचा पाएगी बेटी का सुहाग? स्पेशल एपिसोड में आएगा यह महाट्विस्ट
Anupamaa Special Episode Spoiler Alert: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है, जिसमें दिए गए हैं कुछ जरूरी हिंट।
Anupamaa 17 May Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रविवार के धमाकेदार एपिसोड के बाद सोमवार को अब मेकर्स वट सावित्री व्रत पर एक स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट करेंगे। इस खास एपिसोड की एक झलक मेकर्स ने जारी की है, इसमें दिखाया गया है कि पूरा कोठारी परिवार साथ मिलकर वट सावित्री का प्रत रखेगा और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेगा। स्पॉयलर वीडियो में मीता, ख्याति, राही, श्रुति और प्रेरणा समेत लीला, परी और बाकी औरतों को भी वट सावित्री के व्रत की पूजा करते हुए दिखाया गया है।
अनुपमा को आएगी एक अजीब सी गंध
प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि इधर सभी औरतें एक बड़े से बरगद की पूजा कर रही हैं और उसकी परिक्रमा करते हुए उसके चारों तरफ एक धागा बांध रही हैं। इधर अनुपमा अपने रेस्त्रां के काम में लगी हुई है। काम के दौरान अनुपमा का ध्यान अचानक किसी गंध की तरफ जाएगा और वह मन में सोचेगी, 'तार जलने की स्मेल को पहले भी आई थी। प्रेम भी बिजली का काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसने सब कुछ पहले ही चेक कर लिया होगा।' यह सोचकर अनुपमा निश्चिंत होकर आगे जाने लगेगी।
क्या अनुपमा बचा पाएगी प्रेम की जान?
अनुपमा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि प्रेम सीड़ी पर चढ़कर जहां बिजली का काम कर रहा है, वहीं नीचे कई तार फैले पड़े हैं और उनमें बिजली दौड़ रही है। अनुपमा पलटकर देखेगी तो उसे तारों से चिंगारियां छूटतीं साफ नजर आएंगी। अनुपमा सीढ़ियों से एक-एक कदम कर नीचे उतरते प्रेम को चिल्लाकर आगाह करने की कोशिश करेगी कि नीचे तारों से उसे करंट लग सकता है। लेकिन प्रेम उसकी आवाज नहीं सुनेगा। प्रेम अपने काम में लगा होगा। अनुपमा फिर कोशिश करेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से हो रही आवाजों के चलते उसकी आवाज प्रेम तक नहीं पहुंचेगी।
पूजा के दौरान खंडित होगा राही का व्रत
उधर वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान राही के साथ एक अजीब संयोग होगा। वह जब वट सावित्री व्रत की पूजा के दौरान बरगद की परिक्रमा करते हुए धागा बांध रही होगी, तभी अचानक उसके हाथ से धागा टूट जाएगा। राही को फिक्र होगी और उधर अनुपमा और प्रेम के बीच बस कुछ ही कदमों की दूरी है, लेकिन क्या वह अपनी बेटी राही के सुहाग को बचा पाएगी? इस सवाल का जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने और हर एपिसोड का रिटेन अपडेट पढ़ने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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