Anupamaa Twists: अनुपमा को लड़नी है 4 मोर्चों पर लड़ाई, नए प्रोमो वीडियो में दिए गए हैं ये हिंट
Anupamaa Serial Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल की कहानी इस वक्त बड़े दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन क्या वो जीत पाएगी?
Anupamaa Serial Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी इस वक्त कई उतार-चढ़ावों से होकर गुजर रही है। एक तरफ जहां शाह परिवार में खाने के लाले पड़े हुए हैं और बा-बापूजी किसी तरह घर का गुजारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोठारी परिवार में भी सब कुछ उलटा-पुलटा चल रहा है। उधर गोवा में अनुपमा भी किसी तरह दिग्विजय के सावी कैफे को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच शो का एक नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जो कि कहानी में आगे आने जा रहे कुछ दमदार ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा है।
अनुपमा को लड़नी है 4 मोर्चों पर लड़ाई
अनुपमा को एक ही वक्त पर चार मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ जहां गौतम गांधी ने अनुपमा से बदला लेने के लिए वसुंधरा कोठारी से हाथ मिला लिया है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय को उसका हक दिलाने के लिए अनुपमा को रणविजय से भिड़ना होगा। इधर उसका उसका खुद का परिवार (तोषू और पाखी) भी उसके खिलाफ हो जाएंगे जब वो बा और बापूजी की हालत के बारे में जानेगी। इस सबसे इतर अब अनुपमा की एक पुरानी दुश्मन भी कहानी में कमबैक कर चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रुति की। वही श्रुति जो लंबे वक्त तक अनुज के साथ रही थी और राही को उसने एक अच्छी परवरिश दी थी।
नए प्रोमो वीडियो में दिए गए हैं ये हिंट
जो नया प्रोमो वीडियो सामने आया है इसमें दिखाया गया है कि अनुपमा अपने बच्चों से मिलने को लेकर बहुत एक्साइटेड है। उधर राही और प्रेम भी अनुपमा के आने का इंतजार कर रहे हैं। राही कहेगी- अहमदाबाद की इस मिट्टी में अब हमारा रेस्त्रां महकेगा। वो भी हमारी स्पेशल इंसान के साथ। इस पर प्रेम कहता है- सबने हमारा हाथ छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हर कदम पर हमारा साध दिया। ऐसा लगेगा कि प्रेम और राही अनुपमा की बात कर रहे हैं। सामने से अनुपमा को भी प्रेम और राही की तरफ बढ़ते दिखाया गया है, लेकिन तभी अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आएगा और एक गाड़ी दोनों के बीच आकर रुकेगी।
अनु की जिंदगी लौटी यह पुरानी दुश्मन
इस गाड़ी से और कोई नहीं बल्कि श्रुति उतरेगी। वही श्रुति जो एक लंबे वक्त तक अनुज और राही की जिंदगी का हिस्सा रही है। तब दर्शकों को समझ आता है कि राही और प्रेम असल में अनुपमा की नहीं बल्कि श्रुति की बात कर रहे थे। श्रुति जाकर राही को गले लगा लेती है और अपनी मां को तिरछी नजर से देखती है। इस नए प्रोमो वीडियो ने फैंस को और भी एक्साइटेड कर दिया है। अब देखना यह है कि राही और प्रेम का रिश्ता अनुपमा के साथ आगे क्या मोड़ लेने वाला है। साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अनुपमा इन चारों मोर्चों पर लड़ाई कैसे जीत पाएगी? सीरियल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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