Twists: बापूजी सुनाएंगे अपनी जवानी के किस्से, आज का एपिसोड देगा 3 मेगा ट्विस्ट की आहट

Feb 16, 2026 05:10 pm IST
Anupamaa Serial Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल में आगे कई ट्विस्ट आने वाले हैं। एक तरफ जहां बापूजी और उनके दोस्त वाला नया ट्रैक शुरू हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कोठारी मेंशन में भी बहुत कुछ नया होने वाला है।

अनुपमा सीरियल में कीर्ति और कपिल वाला किस्सा खत्म हो चुका है और अब आगे 3 ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जिनकी वजह से कहानी आगे बढ़ेगी। मेकर्स अब महीनों तक एक ही प्लॉट खींचने की बजाए जरूरी सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं और इन्हें कम वक्त में इनके अंजाम तक पहुंचा कर आगे बढ़ रहे हैं। कीर्ति और कपिल वाले मुद्दे के बहाने अनुपमा सीरियल में पतियों के साथ होने वाले अन्याय और घरेलू हिंसा के मुद्दे को उठाया गया और अब आगे कई नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सीरियल के 3 अपकमिंग ट्विस्ट।

बापूजी सुनाएंगे अपनी जवानी के किस्से

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि घर पहुंचने पर अनुपमा को पता चलेगा कि बापूजी कहीं गायब हैं। किंजल से इस बारे में पूछने पर उसे पूरी बात पता चलेगी। वह जाकर बापूजी के पास बैठेगी और उनसे पूरी बात समझने की कोशिश करेगी। बापूजी थोड़े भावुक होंगे लेकिन फिर जब अनुपमा बात करना शुरू करेगी तो वह अपनी जवानी के किस्से सुनाते हुए खुश महसूस करेंगे। वो अपने दोस्तों की टोल के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे वो सभी आशा पारिख के दीवाने थे।

एपिसोड में अब उठाया जाएगा यह मुद्दा

बापूजी बताएंगे कि वो सभी जिंदगी भर साथ रहने के सपने देखा करते थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि किस्मत उन्हें अलग कर देगी। बातों-बातों में बापूजी वो घटना भी बताएंगे कि कैसे पाखी-तोषू ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। इस पर अनुपमा खुद बापूजी को उनके दोस्त से मिलवाने का फैसला करेगी और उन्हें लेकर दिल्ली पहुंच जाएगी। यहां उन्हें पता चलेगा कि बापूजी के दोस्त के सिर पर जोर की चोट लगी है और उनकी हालत ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि एपिसोड में आगे घर के भीतर बच्चों द्वारा बुजुर्गों के साथ होने वाली हिंसा के बारे में दिखाया जाएगा।

अनुपमा के लिए बढ़ने वाली हैं मुश्किलें

इतना ही नहीं उधर कोठारी मेंशन में प्रेम और राही ने पराग को यह सुझाव दिया है कि उन्हें अपने डायमंड बिजनेस को जल्द होने जा रहे एग्जिबिशन में लाना चाहिए। पराग को यह आइडिया बहुत अच्छा लगेगा लेकिन गौतम जानता है कि अगर बिजनेस चल गया तो उसे घर से फिर निकाल बाहर किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि गौतम इस एग्जिबिशन के दौरान कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। इधर यह सब चल रहा होगा और उधर शाह निवास में पाखी दिवाकर को पैसे पकड़ा चुकी है। एक बार फिर अनुपमा के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

Anupamaa

