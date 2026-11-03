बदली जाएगी अनुपमा की पूरी स्टार कास्ट? अब तक का सबसे बड़ा लीप आने की खबर
अनुपमा सीरियल में दर्शकों को जल्द अभी तक का सबसे बड़ा लीप देखने को मिल सकता है। जिसके बाद शो की पूरी स्टार कास्ट ही बदली जा सकती है।
Anupamaa Serial Leap: साल 2020 में शुरू हुआ टीवी सीरियल 'अनुपमा' बीते कई सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। पिछले 6 सालों में इसकी स्टार कास्ट से लेकर कहानी में पीढ़ियां बदल चुकी हैं, लेकिन अभी तक यह धारावाहिक दर्शकों का फेवरिट बना हुआ है। राजन शाही यूं तो दर्शकों की नब्ज समझने में माहिर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस सीरियल की टीआरपी में वो दम नहीं दिखा है। शायद यही वजह है कि अब इस शो में एक नया लीप लाकर पूरी स्टार कास्ट बदलने की खबर आ रही है।
बदली जाएगी शो की पूरी स्टार कास्ट?
खबर है कि रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में मेकर्स एक और बड़ा लीप लाने की तैयारी में हैं। लीप के बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं आई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस बार के लीप में रुपाली गांगुली को छोड़कर पूरी स्टार कास्ट बदल दी जाएगी। इससे पहले भी सीरियल में कई लीप आ चुके हैं, लेकिन किसी न किसी तरह मेकर्स पुराने मुख्य किरदारों को जोड़े रखने में कामयाब रहे हैं। अनुपमा कुछ वक्त के लिए घर छोड़कर जाती, लेकिन फिर लौटकर वापस आ जाती।
पहले भी आ चुके हैं शो में बड़े लीप
इस तरह कहानी में पुराने अहम किरदारों का अस्तित्व बना रहता। मेकर्स ने अभी तक अनुपमा सीरियल से जो सबसे अहम किरादर हटाए, उनमें अनुज कपाड़िया और वनराज शाह शामिल थे। शो में इससे पहले भी गोवा, अमेरिका और मुंबई वाले ट्विस्ट लाकर मेकर्स ने लीप डाले हैं, लेकिन ये लीप कभी 5 महीने तो कभी 1 साल के होते थे। गॉसिप गलियारों से आ रही खबरों की मानें तो इस बार शो में आने जा रहा लीप काफी लंबा होगा। अब देखना यह है कि क्या यह लीप अनुपमा की टीआरपी के लिए फायदे का सौदा साबित होता है या नहीं?
ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार
बता दें कि अभी तक अनुपमा सीरियल में लीप की खबर का कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। सोशल मीडिया पर आ रही ये खबरें अभी सूत्रों के हवाले से ही हैं। हालांकि इससे पहले जब भी शो में लीप की खबरें आई हैं तो वो सही साबित हुई हैं, लेकिन इस बार क्योंकि पूरी स्टार कास्ट ही बदलने की बात चल रही है, तो ऐसे में यह काफी अहम होगा। क्योंकि एक तरफ देखना होगा कि मेकर्स इसे कैसा रिस्पॉन्स देंगे, वहीं दूसरी तरफ कहानी को क्या दिशा दी जाएगी इस सवाल का जवाब भी वक्त के साथ मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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