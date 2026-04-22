Anupamaa: श्रुति की वापसी को लेकर भड़के दर्शक, नया एपिसोड देखकर कर रहे हैं ये डिमांड
Anupamaa Reactions: अनुपमा सीरियल का ताजा एपिसोड और नए प्रोमो वीडियो देखकर दर्शकों का रिएक्शन खास पॉजिटिव नहीं है। क्यों? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह।
टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी बीते कुछ दिनों से मां की जगह पिता पर फोकस कर रही है। एक तरफ जहां दिग्विजय अपनी बेटी सावी की यादों को बचाने की कोशिश में लगा है तो वहीं दूसरी तरफ अंश किसी तरह अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। इधर बापूजी घर खर्च चलाने के लिए सड़कों पर अगरबत्तियां बेचते फिर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अचानक अनुज के नाम को लेकर चर्चा बढ़ गई है। सीरियल के हालिया एपिसोड और लगातार बनते-बिगड़ते माहौल पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? चलिए जानते हैं।
सीरियल देखकर ये डिमांड कर रहे फैंस
नए प्रोमो वीडियोज और हालिया एपिसोड देखने के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर एक यूजर ने लिखा- बीते दो दिनों से पिता का दुख ही खत्म नहीं हो रहा है। अनुपमा की जिंदगी कहां है? अनुपमा की जिंदगी पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? अब पूरा शो ही मर्द के दर्द पर केंद्रित हो गया है। वहीं दूसरे यूजर ने सीरियल देखने के बाद ट्वीट किया- प्लीज अनुज को वापस लेकर आओ। हम मान का रीयूनियन देखना चाहते हैं। वहीं दूसरे ने लिखा- अनुज, समर, वनराज, डिंपी इन सबकी वजह से शो में जान थी, उन्हें वापस लेकर आओ।
एक ही जगह पर घूमे जा रही है कहानी
एक शख्स ने लिखा- भाई गाड़ी भगाओ जल्दी। एक ही जगह पर गोल-गोल घूमे जा रहे हो। तुम्हारे दिग्विजय अंकल बोरिंग हैं और कोठारी एक नंबर के जोकर और शाह तो ड्रामेबाज। चलो अब जो कुछ करना है जल्दी करो और कहानी में अगला गियर डालो। एक यूजर ने लिखा- अनुपमा इतने सुंदर सपने देखती है, लेकिन वो सपने कभी सच नहीं हो पाते। आज जो सपना देखा कम से कम उसे ही सच कर देते। अच्छी कहानी सिर्फ सपनों में ही दिखाते हैं DKP । इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने किए हैं लेकिन कहानी में नए ट्विस्ट से भी लोग खास खुश नहीं दिखे।
श्रुति की वापसी को लेकर भड़के दर्शक
एक फॉलोअर ने कमेंट किया- यह क्या बकवास है। अब श्रुति कहां से वापस आ गई बीच में? अनुपमा की अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। वो श्रू वाला जाप हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं। अब वो टॉर्चर दोबारा नहीं देख पाएंगे। कानों से खून आ जाएगा। अब दोबारा मत दिखाना वो सब। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने नए प्रोमो वीडियो को देखने के बाद किए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या मेकर्स इस बार शो में कुछ नया लाने जा रहे हैं या फिर कहानी वाकई पुराने वाले ढर्रे पर लौटने वाली है। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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