Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Anupamaa: श्रुति की वापसी को लेकर भड़के दर्शक, नया एपिसोड देखकर कर रहे हैं ये डिमांड

Apr 22, 2026 04:55 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Anupamaa Reactions: अनुपमा सीरियल का ताजा एपिसोड और नए प्रोमो वीडियो देखकर दर्शकों का रिएक्शन खास पॉजिटिव नहीं है। क्यों? चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह।

Anupamaa: श्रुति की वापसी को लेकर भड़के दर्शक, नया एपिसोड देखकर कर रहे हैं ये डिमांड

टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी बीते कुछ दिनों से मां की जगह पिता पर फोकस कर रही है। एक तरफ जहां दिग्विजय अपनी बेटी सावी की यादों को बचाने की कोशिश में लगा है तो वहीं दूसरी तरफ अंश किसी तरह अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। इधर बापूजी घर खर्च चलाने के लिए सड़कों पर अगरबत्तियां बेचते फिर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अचानक अनुज के नाम को लेकर चर्चा बढ़ गई है। सीरियल के हालिया एपिसोड और लगातार बनते-बिगड़ते माहौल पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? चलिए जानते हैं।

सीरियल देखकर ये डिमांड कर रहे फैंस

नए प्रोमो वीडियोज और हालिया एपिसोड देखने के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर एक यूजर ने लिखा- बीते दो दिनों से पिता का दुख ही खत्म नहीं हो रहा है। अनुपमा की जिंदगी कहां है? अनुपमा की जिंदगी पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? अब पूरा शो ही मर्द के दर्द पर केंद्रित हो गया है। वहीं दूसरे यूजर ने सीरियल देखने के बाद ट्वीट किया- प्लीज अनुज को वापस लेकर आओ। हम मान का रीयूनियन देखना चाहते हैं। वहीं दूसरे ने लिखा- अनुज, समर, वनराज, डिंपी इन सबकी वजह से शो में जान थी, उन्हें वापस लेकर आओ।

ये भी पढ़ें:अनुपमा को लड़नी है 4 मोर्चों पर लड़ाई, नए प्रोमो वीडियो में दिए गए हैं ये हिंट

एक ही जगह पर घूमे जा रही है कहानी

एक शख्स ने लिखा- भाई गाड़ी भगाओ जल्दी। एक ही जगह पर गोल-गोल घूमे जा रहे हो। तुम्हारे दिग्विजय अंकल बोरिंग हैं और कोठारी एक नंबर के जोकर और शाह तो ड्रामेबाज। चलो अब जो कुछ करना है जल्दी करो और कहानी में अगला गियर डालो। एक यूजर ने लिखा- अनुपमा इतने सुंदर सपने देखती है, लेकिन वो सपने कभी सच नहीं हो पाते। आज जो सपना देखा कम से कम उसे ही सच कर देते। अच्छी कहानी सिर्फ सपनों में ही दिखाते हैं DKP । इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने किए हैं लेकिन कहानी में नए ट्विस्ट से भी लोग खास खुश नहीं दिखे।

ये भी पढ़ें:अनुपमा की जिंदगी में आया भूचाल, गौतम रचेगा अनु के खिलाफ साजिश

श्रुति की वापसी को लेकर भड़के दर्शक

एक फॉलोअर ने कमेंट किया- यह क्या बकवास है। अब श्रुति कहां से वापस आ गई बीच में? अनुपमा की अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। वो श्रू वाला जाप हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं। अब वो टॉर्चर दोबारा नहीं देख पाएंगे। कानों से खून आ जाएगा। अब दोबारा मत दिखाना वो सब। इसी तरह के ढेरों कमेंट लोगों ने नए प्रोमो वीडियो को देखने के बाद किए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या मेकर्स इस बार शो में कुछ नया लाने जा रहे हैं या फिर कहानी वाकई पुराने वाले ढर्रे पर लौटने वाली है। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:रोजी को क्या सजा दिलाएगी अनुपमा? कोठारी निवास में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट!
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।