अनुपमा की इस धमकी से कांप जाएंगी सनी देओल की टांगें, ‘दौड़ाकर मारूंगी’ डायलॉग पर पब्लिक रिएक्शन

संक्षेप:

Anupamaa Episode Reaction: अनुपमा सीरियल के रीसेंट एपिसोड का एक सीन काफी वायरल है। इसमें अनुपमा रजनी देसाई को दौड़ा-दौड़ाकर मारने की धमकी दे रही हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये सुनकर तो बॉर्डर के सनी देओल की टांगें कांप जाएंगी।

Jan 29, 2026 01:36 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल अनुपमा कई साल से लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इसमें आने वाले ट्विस्ट और टर्न लोगों को शो से बांधे रखते हैं। अनुपमा का रोल रुपाली गांगुली निभा रही हैं। उनके डायलॉग्स भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। अब रीसेंट एपिसोड की एक क्लिप वायरल है। इस पर खूब मीम बन रहे हैं। अनुपमा इसमें अपनी बचपन की दोस्त रजनी देसाई को उसकी घटिया हरकतों पर धमका रही है कि उसे कैसे बालों से पकड़कर घुमा-घुमाकर मारेगी। लोग लिख रहे है कि अनुपमा का ये डायलॉग बॉर्डर 2 के सनी देओल पर भी भारी पड़ रहा है। दर्शकों ने मजेदार रिएक्शन दिए हैं।

चर्चित डायलॉग में क्या बोलीं रुपाली

अनुपमा शो को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है लेकिन रीसेंट एपिसोड का उनका एक डायलॉग खूब वायरल हो रहा है। इसमें अनुपमा रजनी के घर चाकू लेकर जाती है और बोलती है कि उसकी बेटियों को परेशान किया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अनुपमा बोलती है, मारूंगी...तुझे बालों से पकड़के, चोटी से घसीटते हुए बीच बाजार लाकर तुझे मारूंगी। तुझे घुमा-घुमाकर मारूंगी, गिरा-गिराकर मारूंगी, दौड़ा-दौड़ाकर मारूंगी, भगा-भगाकर मारूंगी, जूता भिगोकर मारूंगी, सैंडल तोड़के मारूंगी, सारे लिहाज छोड़के मारूंगी, दोनों हाथों से मारूंगी, लातों से मारूंगी, अगर पैर थक गए तो बातों से मारूंगी, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी कि दर्द भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि किस-किस हड्डी पर, किस-किस चोट पर ध्यान दूं।

सनी देओल भी कांप जाएंगे

इस क्लिप को एक इंस्टाग्राम पेज ने शेयर किया है। साथ में लिखा है, अनुपमा शो में हमेशा ही ड्रामा चलता है लेकिन रुपाली गांगुली के कैरेक्टकर ने जिस तरह से धमकाया है, उसने इंटरनेट का ध्यान खींचा। अनुपमा की 'दौड़ा-दौड़ा के मारूंगी' धमकी बॉर्डर के सनी देओल भी सुन लें तो टांगें कांपने लगेंगी।

लोगों के मजेदार कमेंट्स

क्लिप पर दर्शकों के मजेदार कमेंट्स हैं। एक फॉलोअर ने लिखा है, मैंने कभी ये शो नहीं देखा लेकिन इस लेवल के गुस्से और ओवरएक्टिंग ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी। एक ने लिखा है, जब मेरे मैथ्स में 2 नंबर आएं तो मेरी मां का रिएक्शन। एक ने यशराज मुखाते को टैग करके लिखा है कि इस डायलॉग का म्यूजिकल वर्जन सुनकर मजा आएगा।

क्या था मामला

सीरियल में दिखाया जाता है कि अनुपमा की बचपन की दोस्त रजनी देसाई बार-बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जिससे अनुपमा का गुस्सा फट पड़ता है। रजनी अनुपमा की बेटी परी और ईशानी के पीछे गंडे लगा देती है। अनुपमा उनको बचा लेगी फिर रजनी के घर पहुंचकर उसकी अक्ल ठिकाने लगाएगी। इसी सीन में अनुपमा ये सारे डायलॉग्स बोलती है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
