‘अनुपमा’ की राही उर्फ अद्रिजा रॉय की 25 जनवरी को होगी सगाई, जानें कौन है उनका होने वाला मंगेतर

संक्षेप:

Anupamaa's Rahi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में राही का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस का रियल नाम अद्रिजा रॉय है। अद्रिजा की बहुत जल्द सगाई होने वाली है।

Jan 23, 2026 01:20 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa fame Adrija Roy urf Rahi: अद्रिजा रॉय, जो इस वक्त स्टार प्लस के फेमस शो ‘अनुपमा’ में राही का रोल प्ले कर रही हैं, वह बहुत जल्द सगाई करने वाली हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, 25 जनवरी के दिन उनके फार्महाउस पर उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी रखी गई है। उनके होने वाले मंगेतर की बात करें तो उनका नाम विग्नेश अय्यर है।

कैसे हुई दोनों की मुलाकात?

अद्रिजा ने ईटाइम्स को बताया कि उनकी और विग्नेश की पहली मुलाकात कब और कैसी हुई। उन्होंने कहा, “हम पहली बार पिछले साल मई में एक कॉमन दोस्त की पार्टी में मिले थे। हमें पहली नजर में ही एक-दूसरे की पर्सनैलिटी पसंद आ गई थी। फिर विग्नेश ने पहला कदम उठाया और मुझे बेहतर तरीके से जानने में दिलचस्पी दिखाई। कुछ समय तक हमने इंस्टाग्राम पर ही बातचीत की और फिर प्रॉपर मीटिंग प्लान की।”

राही को हो रहा इस बात का अहसास

‘हम सोलमेट्स हैं’

अद्रिजा ने आगे कहा, “हम दोनों बहुत सॉफ्ट और डाउन-टू-अर्थ हैं। मैं हमेशा से किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती थी जो हमारी इंडस्ट्री का न हो। विग्नेश वैसे ही हैं जैसा जीवन साथ मुझे चाहिए था। हमें लगता है कि हम सोलमेट्स हैं।”

शूट से लिया ब्रेक

अद्रिजा ने बताया कि उन्होंने तीन दिन का ऑफ लिया है। उनकी टीम ने एडवांस में ही उनके सीन्स शूट कर लिए हैं ताकि उनके जाने पर भी काम न रुके। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पूरी टीम को अपनी इंगेजमेंट में इन्वाइट किया है।

कब करेंगी शादी?

अद्रिजा ने शादी के सवाल पर कहा, “हम इस साल शादी करने का प्लान नहीं बना रहे हैं। वह साउथ इंडियन (तमिल) हैं और मैं बंगाली हूं इसलिए हमारी संस्कृति पूरी तरह से अलग है। मेरा सपना है कि मैं साउथ इंडियन और बंगाली दोनों रीति-रिवाजों से शादी करूं। इसके लिए सही समय और प्लानिंग की जरूरत है इसलिए हम अगले दो सालों में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं।”

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
