‘अनुपमा’ की राही उर्फ अद्रिजा रॉय की 25 जनवरी को होगी सगाई, जानें कौन है उनका होने वाला मंगेतर
Anupamaa's Rahi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में राही का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस का रियल नाम अद्रिजा रॉय है। अद्रिजा की बहुत जल्द सगाई होने वाली है।
Anupamaa fame Adrija Roy urf Rahi: अद्रिजा रॉय, जो इस वक्त स्टार प्लस के फेमस शो ‘अनुपमा’ में राही का रोल प्ले कर रही हैं, वह बहुत जल्द सगाई करने वाली हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, 25 जनवरी के दिन उनके फार्महाउस पर उनकी इंगेजमेंट सेरेमनी रखी गई है। उनके होने वाले मंगेतर की बात करें तो उनका नाम विग्नेश अय्यर है।
कैसे हुई दोनों की मुलाकात?
अद्रिजा ने ईटाइम्स को बताया कि उनकी और विग्नेश की पहली मुलाकात कब और कैसी हुई। उन्होंने कहा, “हम पहली बार पिछले साल मई में एक कॉमन दोस्त की पार्टी में मिले थे। हमें पहली नजर में ही एक-दूसरे की पर्सनैलिटी पसंद आ गई थी। फिर विग्नेश ने पहला कदम उठाया और मुझे बेहतर तरीके से जानने में दिलचस्पी दिखाई। कुछ समय तक हमने इंस्टाग्राम पर ही बातचीत की और फिर प्रॉपर मीटिंग प्लान की।”
‘हम सोलमेट्स हैं’
अद्रिजा ने आगे कहा, “हम दोनों बहुत सॉफ्ट और डाउन-टू-अर्थ हैं। मैं हमेशा से किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती थी जो हमारी इंडस्ट्री का न हो। विग्नेश वैसे ही हैं जैसा जीवन साथ मुझे चाहिए था। हमें लगता है कि हम सोलमेट्स हैं।”
शूट से लिया ब्रेक
अद्रिजा ने बताया कि उन्होंने तीन दिन का ऑफ लिया है। उनकी टीम ने एडवांस में ही उनके सीन्स शूट कर लिए हैं ताकि उनके जाने पर भी काम न रुके। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पूरी टीम को अपनी इंगेजमेंट में इन्वाइट किया है।
कब करेंगी शादी?
अद्रिजा ने शादी के सवाल पर कहा, “हम इस साल शादी करने का प्लान नहीं बना रहे हैं। वह साउथ इंडियन (तमिल) हैं और मैं बंगाली हूं इसलिए हमारी संस्कृति पूरी तरह से अलग है। मेरा सपना है कि मैं साउथ इंडियन और बंगाली दोनों रीति-रिवाजों से शादी करूं। इसके लिए सही समय और प्लानिंग की जरूरत है इसलिए हम अगले दो सालों में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।