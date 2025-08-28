Bigg Boss 19: गौरव खन्ना को नहीं, बिग बॉस 19 के इस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रही हैं अनुपमा की राही
Bigg Boss 19 Gaurav Khanna: ‘अनुपमा’ की राही शो में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाने वाले एक्टर गौरव खन्ना को नहीं बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट के लिए वोट मांग रही हैं।
‘अनुपमा’ में राही का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय से जब पूछा गया कि वह ‘बिग बॉस 19’ के किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रही हैं तो उन्होंने चौंका देने वाला जवाब दिया। दरअसल, ‘बिग बॉस 19’ में ‘अनुपमा’ के अनुज कपाड़िया उर्फ गौरव खन्ना ने हिस्सा लिया है। ऐसे में सब उम्मीद कर रहे थे कि अद्रिजा अपने ऑन-स्क्रीन पिता गौरव खन्ना को सपोर्ट करेंगी, लेकिन उन्होंने अन्य कंटेस्टेंट का नाम लिया।
किस कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रही हैं अद्रिजा?
एक तरफ गौरव खन्ना हैं जो आपके शो 'अनुपमा' का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने एक रिएलिटी शो भी जीता है। दूसरी तरफ आपके दोस्त बसीर अली हैं। उन्हें रिएलिटी किंग कहा जाता है। आपको क्या लगता है, कौन टॉप करेगा? अद्रिजा रॉय ने टीवी मसाला को दिए इंटरव्यू में कहा, 'ये विवादित सवाल है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि शो में गौरव खन्ना ने मेरे पिता का किरदार निभाया है। उनसे मैं मिली भी हूं। मेरी उनसे अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन सच बोलूं तो बसीर मेरा दोस्त है। मैं दोनों को सपोर्ट करूंगी, लेकिन कहीं न कहीं बसीर मेरा अच्छा दोस्त है तो मैं बसीर को नंबर वन पर रखना चाहती हूं।'
कब और कैसे हुई थी मुलाकात?
अद्रिजा ने कहा, 'आप सब बसीर को वोट करो। उसे जीता दो प्लीज, प्लीज, प्लीज। जब हम 'कुंडली भाग्य' में मिले थे तब मैं उससे कहा था कि तुमने इतने सारे रिएलिटी शोज किए हैं फिर 'बिग बॉस' क्यों नहीं। एक होता है न आपको किसी को देखकर लगता है कि ये डिजर्व करता है तो उसने कहा था कि हां जाएंगे। मैंने बहुत दिल से बोला था कि अगला जो भी सीजन होगा बिग बॉस का उसमें तुम्हे जाना है और भगवान ने मेरी बात सुन ली। मैं उसके लिए बहुत खुश हूं।'
