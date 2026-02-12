Hindustan Hindi News
Anupamaa Promo in Hindi Anupama prove Kapil innocence in front Moti Baa
Anupamaa Twist: कृति का दांव पड़ेगा उल्टा, अनुपमा खोलेगी पोल, मोटी बा होंगी परेशान

Anupamaa Twist: कृति का दांव पड़ेगा उल्टा, अनुपमा खोलेगी पोल, मोटी बा होंगी परेशान

संक्षेप:

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में कृति दोबारा अपने घिनौना खेल खेलेगी। लेकिन इस बार अनुपमा सबूत के साथ उसपर वार करेगी।

Feb 12, 2026 12:14 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘अनुपमा’ की कहानी में नया मोड़ तब आता है जब कृति बदहवास हालत में चिल्लाते हुए हॉल में आती है। उसकी आवाज सुनकर परिवार के सभी सदस्य वहां जमा हो जाते हैं। कृति फूट-फूटकर रोने का नाटक करती है और मोटी बा के सामने आरोप लगाती है कि कपिल ने उस पर हाथ उठाया है। कृति के घाव देख पराग का पारा चढ़ जाता है। पराग, कपिल को थप्पड़ मारता है। पराग का गुस्सा देख अनुपमा डर जाती है। अनुपमा, पराग को रोकती है और कहती है, ‘पराग जी रुक जाइए।’

अनुपमा दिखाएगी वीडियो

जहां सब कपिल को गुनहगार मान रहे थे, वहीं अनुपमा के पास सच्चाई का कुछ और ही सबूत था। अनुपमा, कृति के पास जाकर बेहद तल्ख लहजे में कहती है, ‘मैं आज तक आप जैसी औरत नहीं देखी है। आंखों से नहीं देखती तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई औरत ऐसा भी कर सकती है।’ इसके बाद अनुपमा, अनिल की मदद से टीवी पर कृति और कपिल का वीडियो प्ले करती है। वीडियो में कृति खुद को मारते हुए नजर आती है। कृति, कपिल से कहती है, ‘चोट मैंने खुद को दी है ताकि दर्द तुम्हे हो।’ इसके बाद कृति जोर-जोर से हंसने लगती है।

अनुपमा सीरियल का 9 फरवरी का एपिसोड

अनुपमा का भाषण

वीडियो के खत्म होने के बाद अनुपमा कहती है, ‘बेटे और बेटियों, दोनों को एक ही सबक बचपन से सिखाना चाहिए कि बेटा दर्द का कोई जेंडर नहीं होता और अत्याचार चाहे किसी के साथ भी हो गलत है।’ मोटी बा, कृति की हकीकत देख दंग रह जाती हैं। वह कुछ कह नहीं पाती हैं। वह अपना सिर शर्म से झुका देती हैं।

Anupamaa

