Anupamaa Promo: आया नया प्रोमो, दिखी अनुज कपाड़िया की झलक, अनुपमा ने अपनाई कृष्ण नीति

Anupamaa Promo: आया नया प्रोमो, दिखी अनुज कपाड़िया की झलक, अनुपमा ने अपनाई कृष्ण नीति
Anupamaa Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का प्रोमो देख फैंस कुछ हो गए हैं। दरअसल, सामने आए प्रोमो में अनुज कपाड़िया की झलक देखने को मिली है।
Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो में अनुज कपाड़िया की झलक देखने को मिली है। प्रोमो की शुरुआत में अनुपमा के घर में आग लग जाती है। अनुपमा आग देख डर जाती है। अनुपमा को राही की टेंशन होती है। जब राही, अनुपमा के सामने आती है तब अनुपमा राहत की सांस लेती है। राही, अनुपमा को बताती है कि प्रेरणा अंदर है। इसके बाद अनुज की एंट्री होती है।
अनुज से क्या बोली अनुपमा?
प्रेरण को बचाने के चक्कर में अनुपमा अपनी जान जोखिम में डालती है। अनुपमा, प्रेरणा को बचा लेती है, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। यहां डॉक्टर अनुपमा को बचाने की कोशिश करते हैं। उधर अनुपमा को अनुज दिखता है। अनुपमा, अनुज को बताती है कि कल सुबह बिल्डर और रजनी जिस बुलडोजर ने लेकर आ जाएंगे। कल सुबह सबकुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद अनुपमा रोने लगेगी।
अनुपमा की नीति
कान्हा जी, अनुपमा को दर्शन देते हैं। कान्हा जी कहते हैं, ‘युद्ध सिद्धांत के लिए होता है। लेकिन होता नीति से है। शकुनि बुद्धि को हराना है तो कृष्ण नीति अपनानी पड़ेगी।’ इसके बाद अनुपमा सफेद साड़ी पहनकर रजनी के पास जाती है। अनुपमा, रजनी से पूछती है, ‘क्यों मारा मुझे? बताना क्यों मारा?’
भड़के लोग
प्रोमो में अनुज कपाड़िया को देख लोग भड़क गए हैं। वे कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए अनुज का इस्तेमाल करना बंद करो। एक ने लिखा, ‘अनुज को लाओ। अगर नहीं ला सकते तो टीआरपी के लिए उसके नाम का इस्तेमाल बंद करो।’ दूसरे ने लिखा, ‘क्या दिखाते हो? कोई लॉजिक है इसका?’
