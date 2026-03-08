Anupamaa Promo: अनुपमा की जिंदगी में हुई इस नए शख्स की एंट्री, प्रोमो में दिखे आमने-सामने
Anupamaa Promo: टीवी सीरियल अनुपमा में जिस ट्विस्ट का इंतजार हो रहा था उसका प्रोमो सामने आ गया है। नए प्रोमो में अनुपमा की नई जर्नी की शुरुआत गोवा में देखी जा सकती है। यहां उनकी मुलाकात सचिन त्यागी के किरदार से होने वाली है।
टीवी सीरियल अनुपमा में तगड़ा ट्विस्ट आ गया है। कहानी में अब तक कई ट्विस्ट देखे गए हैं। लेकिन अब एक मौत होने वाली है और उसके बाद अनुपमा एक बार फिर अपना शहर बदल किसी दूसरी जगह अपना नया आशियाना बनाएगी। शो के नए प्रोमो में अनुपमा और नए किरदार का आमना सामना भी दिखा दिया है। यानी अगले हफ्ते से आने वाले एपिसोड में नई कहानी और कुछ नए किरदार दिखाए जाएंगे। एक बार फिर कहानी बदलने वाली है।
सीरियल में हुई अनुपमा के लिए सचिन त्यागी की एंट्री
अनुपमा का नया प्रोमो आया जिसमें दिखाया गया है कि वो गोवा के बीच पर अपने हेल्दी स्नैक बेचती नजर आ रही हैं। तभी समुंद्र की लहरों की वजह से अनुपमा अपना संतुलन खो बैठती हैं और अपने स्टाल समेत गिर जाती हैं। इसी दौरान होता है अनुपमा और इस नए शख्स का आमना सामना। दरअसल, अब अनुपमा की जिंदगी में एक नए शख्स की एंट्री हो गई है। एक्टर सचिन त्यागी ने अनुपमा की कास्ट ज्वाइन की है। एक्टर गिरी हुई अनुपमा को उठाकर उनकी मदद करने के बजाय उल्टा उन्हें सीख देकर वहां से चला जाता है। अनुपमा ऐसा बर्ताव देख हैरान होती हैं। लेकिन सचिन की शो में एंट्री पूरी कहानी बदलने वाली है।
सचिन त्यागी के साथ शुरू होगा नया बांड
सीरियल के मौजूदा ट्रैक की बात करें तो अनुपमा, प्रार्थना और अंश के साथ बेटी को लेकर मंदिर गई थीं। तभी वहां एक हादसा हो जाता है और अनुपमा को बचाने के चक्कर में प्रार्थना की डेथ हो जाती है। प्रार्थना की मौत के बाद इसका इल्जाम अनुपमा पर लगने वाला है। इसके बाद अनुपमा एक बार फिर अपना घर और परिवार छोड़कर किसी नए शहर में बस जाती हैं। ये नया शहर है गोवा। नए प्रोमो में भी अनुपमा को गोवा की बीच पर देसी स्नैक बेचते हुए देखा जा सकता है। अब सचिन और अनुपमा साथ में कोई बिजनेस करने वाले हैं या दोनों के बीच कोई रोमांटिक एंगल शुरू होने वाला है, ये देखने का इंतजार हो रहा है। ये नए एपिसोड मंगलवार से दिखाए जाएंगे।
अनुपमा फिर से करेगी स्ट्रगल
बता दें, सीरियल अनुपमा में फिर से कुछ सालों का लीप आने वाला है। प्रार्थना के साथ हुई दुर्घटना का जिम्मेदार अनुपमा को ठहराया जाएगा जिसके बाद वो शाह और कोठारी परिवार से रिश्ता खत्म कर आगे बढ़ जाएगी। नए एपिसोड में अनुपमा के स्ट्रगल को दिखाया जाएगा। इसके बाद सचिन त्यागी के किरदार के साथ उनका नया रिश्ता शुरू होगा। आगे की कहानी मजेदार होने वाली है जिसका फैंस इंतजार कर रहे हैं।
