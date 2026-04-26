Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा और श्रुति में होगी तीखी बहस, मां का फिर अपनों से ही है सामना
Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं।
Anupamaa New Promo Video: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के गुरुवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और श्रुति की एक बार फिर मुलाकात होगी। वही श्रुति जिसने कई साल तक राही को अपनी बेटी की तरह पाला था। वही श्रुति जो अनुज से शादी करना चाहती थी। सीरियल का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि अनुपमा एक मंदिर में गई होगी जहां उसके साथ एक कमाल का इत्तेफाक होगा। अनुपमा जब भीड़ से गुजर रही होगी तो एक औरत का लॉकेट टूटकर उसके हाथ में आ जाएगा। अनुपमा उस औरत को यह लॉकेट देने के लिए पीछे-पीछे भागेगी। लेकिन यह औरत तब तक वहां से जा चुकी होगी।
मंदिर में अनुपमा के साथ होगा इत्तेफाक
अनुपमा उलझन में पड़ जाएगी। उसकी समझ में नहीं आएगा कि अब वह कैसे यह लॉकेट उस औरत तक पहुंचाए। मुश्किल सुलझाने की कोशिश में वह इस लॉकेट को खेलकर देखेगी। वह सन्न रह जाएगी कि इस लॉकेड में दो तस्वीरें होंगी। पहली उसके पति अनुज कपाड़िया की फोटो होगी और दूसरी श्रुति की। अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। वह सोच ही रही होगी कि यह भगवान की कैसी लीला है कि उसका अतीत फिर एक बार उसके सामने आ खड़ा हुआ है। तभी एक जानी-पहचानी आवाज अनुपमा को सुनाई पड़ेगी। एक औरत करेगी कि यह मेरा लॉकेट है। अनुपमा जब सिर उठाकर देखेगी तो श्रुति उसके सामने खड़ी होगी।
अनुपमा और श्रुति में होगी तीखी बहस
अनुपमा श्रुति से पूछेगी- कैसी हो? जवाब में श्रुति पलटकर अनुपमा से ही सवाल करेगी औ पूछेगी- जिसकी जान किसी और की मुट्ठी में हो। वो कैसी हो सकती है? वह अनुपमा के हाथों से यह लॉकेट छीन लेगी। अनुपमा के दिमाग में वो ढेरों पुरानी यादें कौंध जाएंगी और वह सोचने लगेगी कि क्या श्रुति एक बार फिर उससे उसका परिवार छीनने आई है। अनुपमा अपनी इनसिक्योरिटी छिपाते हुए श्रुति से कहेगी, 'तुम जब चाहो मेरी बेटी से मिलने आ सकती हो। पर मेरी बेटी के पास मां है।' अनुपमा की बात खत्म होते ही श्रुति जवाब देगी- सिर्फ नाम के लिए। श्रुति कहेगी कि अगर सचमुच उसके पास उसकी मां होती। तो आज राही बिलकुल अकेली नहीं होती।
अनुपमा का फिर है अपनों से ही सामना
साफ है कि अनुपमा को फिर एक बार अपना परिवार पाने के लिए लड़ना होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी उसकी सगी बेटी ही उसके खिलाफ है। इस बार दिग्विजय और बंकू और उनकी मुश्किलों का भी अनुपमा को सामना करना है। साथ ही शाह निवास में भी मुश्किलें बढ़ रही है। अनुपमा अभी इस बात से अनजान है कि बापूजी और लीला बा किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और कोठारी मेंशन में क्या कुछ चल रहा है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में आगे और क्या ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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