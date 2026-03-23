New Promo: अनुपमा और दिग्विजय बनेंगे एक-दूजे का सहारा, क्या अब पूरे होंगे दोनों के अधूरे सपने?
Anupamaa New Promo: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली दिग्विजय और अनुपमा एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे।
टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और दिग्विजय दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे। अनुपमा जहां दिग्विजय की बेटी का अधूरा सपना पूरा करेगी, तो वहीं दिग्विजय की वजह से अनुपमा को भी अपना एक सपना पूरा करने और रोजगार का मौका मिलेगा। अनुपमा सीरियल का जो नया प्रोमो वीडियो दिखाया गया है, इसमें दिखाई गई चीजों के बारे में दर्शक पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे और हमने भी आपको इसके बारे में बताया था। तो चलिए जानते हैं कि नए प्रोमो में क्या कुछ दिखाया गया है?
फिर खुलेगा सालों बंद रहा दरवाजा
सीरियल का जो नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी किया है, इसमें दिखाया गया है कि अनुपमा एक दरवाजा खोलती है और जमीन को छूकर माथे से लगाती है। यह दरवाजा दिग्विजय के उस कैफे का होगा जो एक वक्त पर बहुत मशहूर रहा है। वह अपने अतीत को याद करती है कि कैसे इससे पहले कई बार उसका कुकिंग का सपना पूरा होकर भी अधूरा रह गया है। वह याद करेगी कि कैसे कुकिंग कॉम्पटिशन जीतने के बाद उससे ट्रॉफी छीन ली गई और उसके खाने में कॉकरोच निकलने का झूठा आरोप उस पर लगा दिया गया।
यादों की गलियों में खोई अनुपमा
अनुपमा याद करेगी कि कैसे उसने जब यशदीप के रेस्त्रां में काम किया तो वहां पर भी उसे तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अनुपमा अपनी उस 'अनु की रसोई' के बारे में भी याद करेगी जो उसकी कमाई और आत्मसम्मान की वजह बनी, लेकिन आखिर में उसे भी एक-दो नहीं बल्कि कई बार बंद करवाने की कोशिश की गई। अनुपमा इस सभी पुरानी यादों में खोते हुए दिग्विजय के कैफे पर पड़े कपड़ों को हटाएगी और सोचेगी- मेरा अधूरा सपना शायद इस कैफे की वजह से पूरा हो जाए।
दिग्विजय को आएगी सावी की याद
इधर अनुपमा सोच में खोई होगी तो वहीं दिग्विजय जब अपने कैफे में कदम रखेगा तो उसे अपनी बेटी सावी की याद सताएगी। वह याद करेगा कि कैसे सावी उसे आवाज देती हुई इस कैफे में आया करती थी। दिग्विजय मन ही मन कहेगा- मौत ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, लेकिन यह कैफे मुझे हमेशा उसका अहसास दिलाता रहेगा। अब एक तरफ जहां अनुपमा का सपना और रोजगार है, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय की बेटी की वो अधूरी ख्वाहिश, जिसके लिए वह इस कैफे को दोबारा शुरू करने जा रहा है। आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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