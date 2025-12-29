Anupamaa Promo: अनुपमा का नया प्रोमो, मुश्किल में फंसेगी ईशानी, राही को चेतावनी देंगी बा
Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो सामने आया है। भारती और वरुण की शादी वाले दिन ईशानी मुश्किल में फंस जाएगी। वहीं बा, राही को चेतावनी देगी।
स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो की शुरुआत में अनुपमा, भारती को उसकी शादी के लिए तैयार करती है। वहीं ईशानी जिस स्टूडियो में शूटिंग के लिए पहुंचती है वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने की आवाज सुनकर बाकी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं, लेकिन ईशानी वहीं रुक जाती है। अनुपमा को इस बात का एहसास हो जाता है कि ईशानी मुश्किल में है।
अनुपमा करेगी कान्हा जी से प्रार्थना
अनुपमा, पाखी के पास जाती है और उससे पूछती है, ‘ईशानी से बात हुई?’ पाखी कहती है, ‘ईशानी की चिंता करने के लिए उसकी मां है। आप जाइए अपना काम कीजिए।’ इसके बाद पाखी, ईशानी को कॉल करने की कोशिश करती है। वहीं अनुपमा, कान्हा जी से प्रार्थना करती है। वह कहती है, ‘कान्हा जी! पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बस इतना कीजिएगा कि ये डर बस वहम हो और कुछ नहीं।’
राही से क्या कहेंगी बा?
एक तरफ, ईशानी मुश्किल में फंस जाती है। दूसरी तरफ, बा, प्रेम और उसकी दोस्त को साथ बात करता देख परेशान हो जाती हैं। बा, राही को बुलाती हैं और प्रेम की तरफ ईशारा करते हुए कहती हैं, ‘वो देख वहां क्या हो रहा है।’ राही कहती है, ‘वो प्रेम की दोस्त है बा।’ बा, राही को चेतावनी देती हैं। बा कहती हैं, ‘वनराज और काव्या भी दोस्त ही थे।’ अब सवाल यह उठता है कि अनुपमा, ईशानी को मुसीबत से कैसे निकालेगी? क्या राही और प्रेम के बीच कोई तीसरा आ जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइन हिन्दुस्तान।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।