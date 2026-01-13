Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa New Promo in Hindi Anu arrives in Mumbai watches bulldozer in front of Purvi Chhaya Chawl
Anupamaa Promo: अनुपमा को लगा 440 वॉट का झटका, नए प्रोमो में दिखी आने वाले ट्विस्ट की झलक

Anupamaa Promo: अनुपमा को लगा 440 वॉट का झटका, नए प्रोमो में दिखी आने वाले ट्विस्ट की झलक

संक्षेप:

Anupamaa New Promo: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में शाह और कोठारी परिवार की लड़ाई के बाद अब नया ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट की झलक नए प्रोमो में भी दिखाई गई है।

Jan 13, 2026 08:30 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनुस्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। इधर अनुपमा, कोठारी परिवार और शाह परिवार के बीच छिड़ी जंग में उलझी रहेगी। उधर रजनी धीरे-धीरे अपना काम करती रहेगी। गोदभराई में हुए तमाशे के बाद अनुपमा, प्रेरणा को शाह हाउस ले आएगी। सबकुछ नॉर्मल करने के बाद जब वह मुंबई पहुंचेगी तब उसे 440 वॉट का झटका लगेगा। उसकी पूर्वी छाया चॉल के सामने बुलडोजर खड़ा होगा। जी हां, सामने आए प्रोमो में यही दिखाया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रोमो में क्या दिखाया गया है?

अनुपमा, ईशानी और परी के साथ मुंबई पहुंचेगी। चॉल के सारे लोग बुलडोजर को घेरकर खड़े होंगे। अनुपमा बुलडोजर को देख चौंक जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। चॉल वाले अनुपमा से सवाल करेंगे। अनुपमा टूट जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनुपमा अपनी चॉल को टूटने से बचा पाएगी? क्या अनुपमा ये समझ पाएगी कि ये रजनी की चाल थी? क्या अनुपमा ये जान पाएगी कि इसमें पराग कोठारी का भी हाथ है?

यहां देखिए शो का नया प्रोमो

प्रोमो शेयर करते हुए स्टार प्लस ने लिखा, ‘Anupama पर आई नई मुसीबत! बुलडोजर के सामने क्या अनुपमा अपने घर को बचा पाएगी?’

ये भी पढ़ें:अनुपमा और कोठारियों में आर-पार की लड़ाई, राही के लिए खड़ी हुई धर्मसंकट की स्थिति
ये भी पढ़ें:अनुपमा अकेली ही याद दिलाएगी छठी का दूध, वसुंधरा-गौतम और पराग होंगे एक तरफ

क्या बोल रहे हैं लोग?

प्रोमो देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि पहले अनुपमा कुछ दिन समझने में लगाएगी, लेकिन जब उसे समझ आ जाएगा कि उसके साथ रजनी ने धोखा किया है तब उसका गुस्सा फुटेगा। एक ने लिखा, ‘ये अनुपमा है। ये कुछ भी कर सकती है।’ दूसरे ने लिखा, ‘कुछ दिन ड्रामा दिखाया जाएगा। वही सेम स्टोरी होगी। कुछ दिन परेशान और फिर फाइटबैक।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।