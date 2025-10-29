Hindustan Hindi News
Anupamaa Promo: ‘अनुपमा’ में होगी गौरव खन्ना की वापसी, शो का नया प्रोमो देख हैरान हुए फैंस

संक्षेप: Anupamaa Promo: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो के मुताबिक, अनुपमा मुंबई नहीं जाएगी। वह अहमदाबाद में ही रहेगी और एक बार फिर अपनी रसोई शुरू करेगी।

Wed, 29 Oct 2025 07:59 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। ये प्रोमो स्टार प्लस या डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन ने नहीं शेयर किया है। ये प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस प्रोमो में अनुपमा मुंबई में नहीं बल्कि अहमदाबाद में ही अपनी नई शुरुआत करती नजर आ रही है। वह एक बार फिर ‘अनु की रसाेई’ को खड़ा करने की कोशिश कर रही है।

अनुज कपाड़िया की फोटो

प्रोमो की शुरुआत में अनुपमा ‘अनु की रसोई’ का बैनर सिने से लगाती है और कहती है, ‘कपाड़िया जी एक बार फिर हमारा सपना पूरा करने जा रही हूं।' इसके बाद अनुपमा, अनुज की यादों में खो जाती है। अनुपमा कहती है, 'लेकिन आपके बिना कैसे करूंगी? काश! आप भी यहां होते।’ इसके तुरंत बाद एक शख्स अनुपमा से टकराता है। उस शख्स के पास एक सूटकेस होता है और उस सूटकेस पर ‘एकके’ लिखा होता है। इतना ही नहीं, उसके सूटकेस से अनुज कपाड़िया की तस्वीर भी गिरती है।

क्या बोल रहे हैं लोग?

अब सवाल यह उठता है कि अनुज कपाड़िया की फोटो लेकर घूमने वाला ये शख्स कौन है? इसका अनुज कपाड़िया से क्या कनेक्शन है? क्या अनुज जिंदा है? क्या अनुपमा में अनुज कपाड़िया की फिर से एंट्री होने वाली है? अगर ‘हां’ तो क्या इस रोल के लिए गौरव खन्ना को ‘बिग बॉस 19’ से बाहर आना पड़ेगा? या गौरव की जगह किसी नए एक्टर को अनुज कपाड़िया का रोल मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।

