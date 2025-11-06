Anupama: अनुपमा के सामने आया गौतम का असली मकसद, माही ने सबके सामने किया रिवील

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौतम गांधी अपने रंग दिखाने शुरू कर देगा। वह कोठारी और शाह परिवार पर पीछे से वार करेगा। उन्हें बर्बाद करने की प्लानिंग करेगा।

अनुपमा को गौतम का मकसद समझ आ जाएगा। दरअसल आज के एपिसोड में अंश और गौतम की लड़ाई देखने के बाद माही भड़क जाती है। माही कहती है, ‘अनु मां, अंश मेरी शादी के फंक्शन में तमाशा करना जरूरी था क्या? मेरी खुशी के लिए चुप नहीं रह सकते थे। अरे आप दोनों तो हाथ धोकर ही गौतम जी के पीछे पड़ गए हो। कितनी बार बोलीं कि अब ये पहले वाले गौतम जी नहीं रहे हैं।’

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाता है। अनुपमा कहती है, ‘लेकिन तू पहली वाली माही ही है। न तब बदली थी न अब बदली है। तब भी गलत बात के लिए जिद पकड़कर बैठ जाती थी अब भी गलत बात के लिए जिद पकड़कर बैठ गई है।’

माही कहती है, ‘न मैं गलत हूं और न गौतम जी गलत हैं और अंश अगर मैं और गौतम जी प्रार्थना के बचचे की केयर कर रहे हैं। उसे प्यार देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? और तू मान या न मान लेकिन इस बच्चे के असली पापा गौतम जी ही हैं। इस बच्चे पर तुझसे ज्यादा हक गौतम जी का है।’