Anupama: अनुपमा के सामने आया गौतम का असली मकसद, माही ने सबके सामने किया रिवील

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौतम गांधी अपने रंग दिखाने शुरू कर देगा। वह कोठारी और शाह परिवार पर पीछे से वार करेगा। उन्हें बर्बाद करने की प्लानिंग करेगा।

Thu, 6 Nov 2025 12:19 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
अनुपमा को गौतम का मकसद समझ आ जाएगा। दरअसल आज के एपिसोड में अंश और गौतम की लड़ाई देखने के बाद माही भड़क जाती है। माही कहती है, ‘अनु मां, अंश मेरी शादी के फंक्शन में तमाशा करना जरूरी था क्या? मेरी खुशी के लिए चुप नहीं रह सकते थे। अरे आप दोनों तो हाथ धोकर ही गौतम जी के पीछे पड़ गए हो। कितनी बार बोलीं कि अब ये पहले वाले गौतम जी नहीं रहे हैं।’

अनुपमा का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाता है। अनुपमा कहती है, ‘लेकिन तू पहली वाली माही ही है। न तब बदली थी न अब बदली है। तब भी गलत बात के लिए जिद पकड़कर बैठ जाती थी अब भी गलत बात के लिए जिद पकड़कर बैठ गई है।’

माही कहती है, ‘न मैं गलत हूं और न गौतम जी गलत हैं और अंश अगर मैं और गौतम जी प्रार्थना के बचचे की केयर कर रहे हैं। उसे प्यार देना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? और तू मान या न मान लेकिन इस बच्चे के असली पापा गौतम जी ही हैं। इस बच्चे पर तुझसे ज्यादा हक गौतम जी का है।’

अनुपमा कहती है, ‘कौन से अधिकार से? कौन से लॉजिक से? कौन से कानून से? इतना ही शॉक चढ़ा है बच्चा-बच्चा कर रही है तो ठीक है हफ्ते में एक बार मिल लेना।’ माही बोली, ‘एक बार नहीं। बार-बार मिलेंगे क्योंकि गौतम जी इस बच्चे के बाप हैं।’ ये सुनकर अनुपमा समझ जाती है कि गौतम का असली मकसद प्रार्थना और अंश को दूर करना और उनका बच्चा लेना है।

