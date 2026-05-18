Anupamaa: वसुंधरा कोठारी चलेगी शातिर चाल, बहू राही से मांग लिया यह अधिकार
Anupamaa Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड वसुंधरा कोठारी की एक और चाल से पर्दा उठाने वाला है। जानिए अपकमिंग एपिसोड में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स।
टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। एक तरफ जहां श्रुति लगातार नई साजिशें रचते हुए राही को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा कोठारी अभी भी अपनी पोता बहू राही को लानतें देने में लगी है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राही जब प्रेम के साथ हुए एक हादसे से उसके बाल-बाल बचने के बाद घर लौटेगी, तो गौतम उस पर तंज कसेगा। तंज इसलिए क्योंकि प्रेम सामान लेकर आगे-आगे चल रहा होगा और राही उसके पीछे-पीछे आराम से आ रही होगी। राही भी पलटकर गौतम को करारा जवाब देगी, लेकिन तभी वसुंधरा उसके बचाव में आगे आएगी।
राही को फिर ताने मारेगी वसुंधरा
वसुंधरा कोठारी कहेगी कि हमारा टिंकू तुम्हारे प्यार में अंधा होगा, हम नहीं हैं। वसुंधरा कोठारी अपनी पोता बहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहेगी, 'यह बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि श्रुति जी से कहकर तुमने ही कैफे अपने नाम पर करवाया है।' वसुंधरा कोठारी बिना सच जाने अपनी बहू पर लांछन लगाते हुए कहेगी कि जिसे संस्कारों की शिक्षा अनुपमा कोचिंग सेंटर से मिली हो, उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम। जवाब में राही कहेगी कि उसने कुछ नहीं किया है। वह बताएगी कि श्रुति ने उसे बिना बताए इस कैफे के कागज बनवाए हैं।
बहाने से मांगेगी प्रॉपर्टी पर नाम
राही की बात पर यकीन करने की बजाए वसुंधरा कोठारी फिर उस पर तंज कसेगी और कहेगी- हां, हां.. तुम तो कहां कुछ कहती हो! राही, वो तो बस तुम्हारी मांएं हैं जो खुद आकर हमारे पांव का कांटा बन जाती हैं। इस पर राही जवाब देगी, 'कांटों पर तो मैं चल रही हूं मोटी बा। मम्मी से और श्रुति से सारी बातें आपके सामने होती हैं। लेकिन फिर भी मैं ही आपको गलत लगती हूं। राही कहेगी कि सच को सच साबित करने के लिए आखिर मैं क्या करूं। तब वसुंधरा कोठारी अपनी पोता बहू से एक ऐसी चीज मांगेगी, जिसकी उम्मीद उसने सपने में भी नहीं की होगी।
प्रेम देगा वसुंधरा को करारा जवाब
वसुंधरा कोठारी राही से कहेगी- कैफे हमारे टिंकू के नाम कर दो। इससे पहले कि राही कुछ कहे, पीछे से प्रेम आएगा और वह अपनी मोटी बा को जवाब देगा। प्रेम कहेगा- प्रॉपर्टी के कागजों पर किसका नाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोटी बा। राही और प्रेम के साउंड औऱ स्पेलिंग अलग हैं, मोटी बा। आवाज देकर देखिए, आप एक को बुलाएंगी तो दूसरा भी आएगा। प्रेम कहेगा कि उसका सपना तो बहुत पहले ही मर चुका है। अब उसके पास बस एक मकसद बचा है। अनुपमा को उसकी हैसियत दिखाने और उससे बदला लेने का मकसद।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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