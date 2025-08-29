Anupamaa Twist: राही के सामने हाथ जोड़ेगा पराग कोठारी, मांगेगा माफी, मोटी बा को देगा जवाब

Anupamaa: ‘अनुपमा’ में राही अपने ससुर पराग कोठारी पर धोखे का आरोप लगाएगी, वहीं पराग अपने टूटे हुए दिल का दर्द बयां करेंगे। दोनों इमोशनल हो जाएंगे और एक-दूसरे को माफ कर देंगे।

‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का सैलाब उमड़ने वाला है। दरअसल, राही को पता चल जाएगा कि उसके ससुर पराग कोठारी उसकी मां अनुपमा से मिलने मुंबई गए थे। इतना ही नहीं, जस्प्रीत, राही को ये भी बताएगी कि पराग कोठारी ने अनुपमा को पैसे ऑफर किए और कॉम्पिटिशन से हटने को कहा था। ऐसे में राही टूट जाएगी और कोठारी हाउस जाकर अपने ससुर से सवाल करेगी।

राही का दर्द राही, पराग से कहेगी, “आपका विश्वास मेरी ताकत था। मैं उसी भरोसे के सहारे चल रही थी। अगर मैं हारकर गिर जाती तो उठ जाती, लेकिन अगर मैं सबकी नजरों में गिर जाऊंगी तो कैसे उठ पाऊंगी? आपने मम्मी को पैसे ऑफर करके मुझे सबकी नजरों में गिरा दिया पापा। आपने मुझे धोखा दिया पापा।” यह कहते हुए राही रोने लगेगी।

पराग से नाराजग इसी बीच मोटी बा और ख्याति, पराग कोठारी को खरीखोटी सुनाएंगी। पराग गिड़गिड़ाते हुए कहेंगे, “मुझे माफ कर दो राही। तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं सुझा। प्लीज, मुंह मत मोड़ो। मैं पहले ही एक बेटी खो चुका हूं, दूसरी को नहीं खोना चाहता। मुझे माफ कर दो राही।”

मोटी बा का गुस्सा मोटी बा भड़क जाएंगी और कहेंगी, “पराग, ये तुम क्या कर रहे हो। ससुर होकर बहू से माफी मांग रहे हो? तुम पराग कोठारी हो, मत भूलो कि तुम डायमंड किंग हो।”

पराग का दर्दनाक इजहार इस पर पराग भावुक हो जाएंगे और कहेंगे, “मैं इंसान भी हूं बा। आपने पराग कोठारी को डायमंड किंग बना दिया, लेकिन बेटे को इंसान बनने नहीं दिया। सालों से मैंने अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर रखा। प्रेम जितना मुझे चोट पहुंचाता गया, मैं उतना ही कठोर बनता गया। किसी तरह खुद को संभाल ही रहा था कि आर्यन की मौत ने मुझे तोड़ दिया। डायमंड किंग से मैं टूटा हुआ बाप बन गया। आप लोगों की तरह मैंने अपने दुख का तमाशा नहीं बनाया, मैं अकेला पड़ गया था।” यह सुनकर राही, पराग से माफी मांगेगी और उन्हें गले लगा लेगी।