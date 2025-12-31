Anupamaa Twist: चॉल वालों पर फूटेगा अनुपमा का गुस्सा, भारती की शादी वाले दिन होगा तमाशा

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में अनुपमा का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाएगा। वह चॉल वालों पर अपना गुस्सा निकालेगी।

पुलिस ने अनुपमा की नातिन ईशानी को पकड़ लिया है, ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। अनुपमा और रजनी, ईशानी और जस्सी को लेने जाएंगे। जब वे वापस चॉल पहुंचेंगे तब मीडिया उन्हें घेर लेगी। मीडिया अनुपमा से पूछेगी, ‘जो भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या चॉल की सभी लड़कियां धंधा करती हैं?’ ये बात सुनते ही अनुपमा का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाएगा।

मीडियावालों पर भड़केगी अनुपमा अनुपमा कहेगी, ‘अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बस कीजिए। देखिए आप लोगों की बकवास की हद हो न हो मेरे सब्र की हद है और अगर वो हद पार हुई न तो कान्हा जी की कसम मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगी न कि समझ नहीं आएगा कि आप लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी की कुछ भी बोलेंगे।’

चॉलवाले भी होंगे खिलाफ इधर अनुपमा, मीडियावालों का मुंह बंद करेगी। उधर चॉलवाले, ईशानी और जस्सी पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे, ‘इन दोनों को चॉल से बाहर निकालो।’ अनुपमा चॉलवालों को समझाने की कोशिश करेगी। अनुपमा कहेगी, ‘ईशानी अभी-अभी आई है। आप लोग ईशानी को नहीं जानते, लेकिन जस्सी को तो जानते हैं न।’