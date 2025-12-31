Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa in hindi upcoming twist Purvi Chhaya Chawl abuse ishani and jassi
Anupamaa Twist: चॉल वालों पर फूटेगा अनुपमा का गुस्सा, भारती की शादी वाले दिन होगा तमाशा

Anupamaa Twist: चॉल वालों पर फूटेगा अनुपमा का गुस्सा, भारती की शादी वाले दिन होगा तमाशा

संक्षेप:

Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड में अनुपमा का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाएगा। वह चॉल वालों पर अपना गुस्सा निकालेगी।

Dec 31, 2025 07:53 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पुलिस ने अनुपमा की नातिन ईशानी को पकड़ लिया है, ये खबर आग की तरह फैल जाएगी। अनुपमा और रजनी, ईशानी और जस्सी को लेने जाएंगे। जब वे वापस चॉल पहुंचेंगे तब मीडिया उन्हें घेर लेगी। मीडिया अनुपमा से पूछेगी, ‘जो भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या चॉल की सभी लड़कियां धंधा करती हैं?’ ये बात सुनते ही अनुपमा का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
अनुपमा सीरियल में रुपाली गांगुली

मीडियावालों पर भड़केगी अनुपमा

अनुपमा कहेगी, ‘अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? बस कीजिए। देखिए आप लोगों की बकवास की हद हो न हो मेरे सब्र की हद है और अगर वो हद पार हुई न तो कान्हा जी की कसम मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगी न कि समझ नहीं आएगा कि आप लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी की कुछ भी बोलेंगे।’

अनुपमा स्पॉयलर अलर्ट

चॉलवाले भी होंगे खिलाफ

इधर अनुपमा, मीडियावालों का मुंह बंद करेगी। उधर चॉलवाले, ईशानी और जस्सी पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वे कहेंगे, ‘इन दोनों को चॉल से बाहर निकालो।’ अनुपमा चॉलवालों को समझाने की कोशिश करेगी। अनुपमा कहेगी, ‘ईशानी अभी-अभी आई है। आप लोग ईशानी को नहीं जानते, लेकिन जस्सी को तो जानते हैं न।’

अनुपमा सीरियल का 30 दिसंबर 2025 का एपिसोड

टूट जाएगी जस्सी

जस्सी टूट जाएगी। जस्सी चॉलवालों से पूछेगी, ‘आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूं? मैं इतने सालों से आप लोगों के साथ रह रही हूं, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गलत कर सकती हूं?’ अनुपमा कहेगी, ‘मैं गारंटी दे सकती हूं कि जस्सी कभी कुछ गलत नहीं करेगी और न ईशानी ऐसा कुछ कर सकती है।’ राही भी अनुपमा का साथ देगी और चॉलवालों को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वे अनुपमा और राही की बात नहीं समझेंगे।

ये भी पढ़ें:अनुपमा राही के रिश्ते में आएगी दरार! बिना पूछे साइन कर देगी कागज
ये भी पढ़ें:अनुपमा को रजनी का सच बताएगी प्रेरणा? ईशानी के चक्कर में बुरी फंसेगी जस्सी!
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupama

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।