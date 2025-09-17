Anupamaa in hindi Rupali Ganguly Show Upcoming Twist Devika Cancer Anupamaa in Hindi: अनुपमा के सामने आएगा देविका का सच, जानें किस तरफ बढ़ेगी शो की कहानी, Tv Hindi News - Hindustan
Anupamaa in Hindi: अनुपमा के सामने आएगा देविका का सच, जानें किस तरफ बढ़ेगी शो की कहानी

Anupamaa Upcoming Twist: रुपाली गांगुली के शो ‘अनुपमा’ की कहानी दोस्ती की ओर बढ़ेगी। अब आने वाले एपिसोड्स में फोकस अनुपमा और देविका की दोस्ती पर होगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:57 PM
स्टार प्लस का सुपरहिट शो ‘अनुपमा’ आगे आने वाले दिनों इमोशनल मोड़ लेने वाला है। अनुपमा को पता चल जाएगा कि उसकी सबसे करीबी दोस्त देविका कैंसर से जूझ रही है। ये खबर अनुपमा के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी। अनुपमा टूट जाएगी।

कैसे पता चलेगा सच?

अनुपमा को पिछले कुछ दिनों से देविका का बर्ताव अजीब लग रहा है। उसे शक है कि वह उससे कुछ छिपा रही है। अब जब अनुपमा की नजर देविका पर पड़ेगी तब उसे ये देखकर हैरानी होगी कि देविका अस्पताल की एक फाइल को लेकर परेशान है। वह उसका पीछा करेगी, लेकिन पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन आखिरकार अनुपमा के सामने सच्चाई आ जाएगी।

अनुपमा का वादा

अनुपमा, देविका की डायरी पढ़ लेगी। वह डायरी पढ़कर टूट जाएगी, लेकिन जैसे-तैसे हिम्मत जुटाएगी। वह देविका का हाथ पकड़ेगी और कहेगी है कि अब से इस जंग में वो उसके साथ खड़ी रहेगी। इतना ही नहीं, अनुपमा ठान लेगी कि वह देविका की बकेट लिस्ट पूरी करेगी।

आज के एपिसोड का रीकैप

शाह परिवार धूमधाम से गणपति विसर्जन करता है। सब खुश रहते हैं, लेकिन तभी पारितोष (तोषू) मुश्किल में फंस जाता है। कुछ गुंडे उससे पैसे मांगने लगते और जब माहौल बिगड़ता तो वे सीधा अनुपमा को निशाना बनाते हैं। गुंडे, अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। अनुपमा भड़क जाती है। तोषू जैसे-तैसे उन गुंडो को वहां से भेजता है। गुंडो के जाने के बाद अनुपमा, तोषू को मारती है।

Anupamaa

