Anupamaa Upcoming: राही की टीम को मिलेगी स्पेशल पॉवर, ऑर्गनाइजर्स की क्लास लगाएगी अनुपमा

Anupamaa Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में ऑर्गनाइजर्स राही और अनुपमा की लड़ाई का फायदा उठाएंगे। राही ये बात समझ नहीं पाएगी, लेकिन अनुपमा समझ जाएगी और उनकी क्लास लगाएगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:14 AM
‘अनुपमा’ में डांसिंग रिएलिटी शो ‘ताल से ताल तक’ के ऑर्गनाइजर्स अनाउंस करेंगे कि फिनाले एक दिन नहीं, दो दिन चलेगा। इतना ही नहीं, ये भी बताएंगे कि फिनाले में कई सारे राउंड्स होंगे। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, राही पहला राउंड जीत जाएगी। ऐसे में राही को स्पेशल पावर मिलेगी। ‘ताल से ताल तक’ का एंकर अनाउंस करेगा कि राही की टीम इस कॉम्पिटिशन से किसी एक टीम को बाहर निकाल सकती है।

अनुपमा की टीम को लगेगा डर

राही, अनपुमा की तरफ देखेगी। ऐसे में अनुपमा और उसकी टीम डर जाएगी। उन्हें लगेगा कि राही उनकी टीम को ही इस कॉम्पिटिशन से बाहर करेगी। अब राही क्या फैसला लेगी ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।

दूसरा प्रोमो

दूसरे प्रोमो की शुरुआत में शो का एंकर कहता है, ‘अगले राउंड में आएगा तूफान। आप तैयार हैं? तो जोश अनलिमिटेड लड़ जाएगी इस जहान से और दूसरी तरफ एक बेटी लड़ेगी अपनी मां से।’ ये सुनते ही अनुपमा का दिमाग घूम जाएगा। एंकर, राही से पूछेगा, ‘राही कोठारी जी आपका और अनुपमा जी का रिश्ता आपके और इस कॉम्पिटिशन के बीच में आएगा?’ राही कहेगी, ‘जी नहीं! हम यहां जीतने के लिए आए हैं। अब फिर सामने कोई रिश्ता हो या फिर फरिश्ता।’ अनुपमा कहेगी, ‘रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न तो डांस की जंग में और न तो टीआरपी की जंग में।’

ट्विस्ट

इसके बाद जजेज अनाउंस करेंगे कि वे कॉम्पिटिशन में ट्विस्ट ला रहे हैं। अब टीम उस गाने पर परफॉर्म नहीं करेगी जिस गाने पर उन्होंने तैयारी की है। वे जजेज की दी हुई थीम पर ही परफॉर्म करेंगे।

Anupamaa

