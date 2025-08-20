Anupamaa in hindi parag kothari will cry in front of shah house before prarthna and ansh wedding Anupamaa: सामने आया नया प्रोमो, अंश-प्रार्थना की शादी से पहले दिखाया जाएगा ये इमोशनल ड्रामा, Tv Hindi News - Hindustan
Anupamaa: सामने आया नया प्रोमो, अंश-प्रार्थना की शादी से पहले दिखाया जाएगा ये इमोशनल ड्रामा

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो में आगे आने वाले ट्विस्ट की झलक दिखाई गई है। आइए बताते हैं कि अंश और प्रार्थना की शादी से पहले क्या होगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 06:55 PM
टीवी पर प्रसारित होने वाले चर्चित धारावाहिक ‘अनुपमा’ का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में शेयर करते हुए स्टारप्लस ने लिखा, “कल तक जीत थी जिसकी पहचान, आज क्यों बिखर गई उसकी शान?” प्रोमो की शुरुआत में अनुपमा अपने समर के अंश की शादी की तैयारियों में लगी रहती है। वह कुछ लेने घर से बाहर निकलती है और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।

देख दंग रह जाएगी अनुपमा

अनुपमा देखती है कि हमेशा दहाड़ने वाला पराग कोठारी, बेटी के ससुराल के बाहर फूट-फूटकर रो रहा है। अनुपमा को पराग कोठारी को यूं रोता देख दंग रह जाएगी। वह पराग कोठारी के पास जाएगी और कहेगी, ‘पराग जी?’ पराग, अनुपमा की आवाज सुनकर रोना बंद कर देगा। अब देखना ये होगा कि क्या पराग अपनी बेटी प्रार्थना का साथ देगा? क्या पराग अपनी मां वसुंधरा कोठारी और पत्नी ख्याति कोठारी के खिलाफ खड़ा होगा?

गौतम गांधी का असली रूप

कहा जा रहा है कि पराग, अनुपमा की तरफ हो जाएंगे और प्रार्थना को आशीर्वाद देंगे। ऐसे में गौतम का दिमाग खराब हो जाएगा। वह वकील लेकर शाह हाउस पहुंच जाएगा और खूब सारा ड्रामा करेगा।

