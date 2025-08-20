Anupamaa: सामने आया नया प्रोमो, अंश-प्रार्थना की शादी से पहले दिखाया जाएगा ये इमोशनल ड्रामा

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ का नया प्रोमो आया है। प्रोमो में आगे आने वाले ट्विस्ट की झलक दिखाई गई है। आइए बताते हैं कि अंश और प्रार्थना की शादी से पहले क्या होगा।

टीवी पर प्रसारित होने वाले चर्चित धारावाहिक ‘अनुपमा’ का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में शेयर करते हुए स्टारप्लस ने लिखा, “कल तक जीत थी जिसकी पहचान, आज क्यों बिखर गई उसकी शान?” प्रोमो की शुरुआत में अनुपमा अपने समर के अंश की शादी की तैयारियों में लगी रहती है। वह कुछ लेने घर से बाहर निकलती है और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है।

देख दंग रह जाएगी अनुपमा अनुपमा देखती है कि हमेशा दहाड़ने वाला पराग कोठारी, बेटी के ससुराल के बाहर फूट-फूटकर रो रहा है। अनुपमा को पराग कोठारी को यूं रोता देख दंग रह जाएगी। वह पराग कोठारी के पास जाएगी और कहेगी, ‘पराग जी?’ पराग, अनुपमा की आवाज सुनकर रोना बंद कर देगा। अब देखना ये होगा कि क्या पराग अपनी बेटी प्रार्थना का साथ देगा? क्या पराग अपनी मां वसुंधरा कोठारी और पत्नी ख्याति कोठारी के खिलाफ खड़ा होगा?