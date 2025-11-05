Anupamaa Twist: माही-गौतम की मेहंदी पर ठुमके लगाएगी अनुपमा, प्रार्थना के साथ होगा हादसा

संक्षेप: Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में कोठारी हाउस में माही और गौतम गांधी की मेहंदी की रस्म रखी जाएगी। शाह परिवार भी इस रस्म में शामिल होगा।

टीवी की पॉपुलर सीरियल ‘अनुपमा’ के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेकर्स ने तीन दिन का स्पेशल महाएपिसोड प्लान किया है, जिसमें ढेर सारा ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कहानी अब कोठारी हाउस की खुशियों के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी, जहां गौतम गांधी और माही की मेहंदी सेरेमनी धूमधाम से आयोजित की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेहंदी रस्म की तैयारी की जिम्मेदारी ख्याति संभालेगी और पूरा घर रौनक से भर उठेगा। मोटी बा और कोठारी परिवार की बाकी बहुएं अपने पारंपरिक अंदाज में डांस परफॉर्म करेंगी। इसी बीच अनुपमा, माही की खुशी में चार चांद लगाने के लिए खुद आगे आएगी और स्पेशल सरप्राइज भी प्लान करेगी।

अनुपमा, राही, ख्याति और मीता साथ मिलकर स्टेज पर धमाकेदार डांस करेंगे। माही और गौतम पर अनुपमा अपना प्यार लुटाएगी, उन्हें आशीर्वाद देगी और रिश्तों की मिठास बढ़ाने की कोशिश करेगी। साथ ही अनुपमा अपनी बेटी राही और प्रेम के रिश्ते में आई खटास को भी दूर करने का प्रयास करेगी। राही और प्रेम, दोनों एक-दूसरे से माफी मांगेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला लेंगे और रोमांटिक डांस करते हुए अपने प्यार को लोगों के सामने जाहिर करेंगे।

लेकिन खुशियों के बीच ड्रामा तब शुरू होगा जब शाह और कोठारी परिवार साथ में डांस में डूबे होंगे, तभी प्रार्थना को अचानक टक्कर लगेगी और वह गिरने वाली होगी। गौतम सही समय पर आकर उसका हाथ पकड़ लेगा और उसे संभाल लेगा। गौतम कुछ देर तक प्रार्थना का हाथ थामे रहेगा, जिसे देखकर अंश आगबबूला हो जाएगा।