Anupamaa Twist: अनुपमा का जीना हराम करेगा गौतम, पराग कोठारी के साथ जाएगा मुंबई

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौतम गांधी मुंबई जाकर अनुपमा का जीना हराम करेगा। वह अनुपमा को मुंबई में भी आराम से रहने नहीं देगा।

‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में खूब सारे ट्विस्ट दिखाए जाएंगे। एक तरफ, अनुपमा मुंबई में अपनी, ईशान और परी की जिंदगी बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ, राजा तलाक के बाद टूट जाएगा। वह कोठारी हाउस में हंगामा खड़ा करेगा। वहीं अंश, शाह हाउस की जिम्मेदारी उठाने और प्रार्थना का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश करेगा। इसी बीच गौतम मुंबई पहुंचेगा।

मुंबई जाकर अनुपमा को परेशान करेगा गौतम सामने आए प्रोमो के मुताबिक, मुंबई के जिस चॉल में अनुपमा रहती है गौतम उसी चॉल को तोड़ने की कोशिश करेगा। एक तरफ, अनुपमा अपने चॉल वालों के साथ धूमधाम से वूमेंस क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाएगी। दूसरी तरफ गौतम बिल्डर से बात करेगा। वह कहेगा, ‘मैं और पराग कोठारी अगले हफ्ते मुंबई आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। उस चॉल का नाम क्या बताया था? पूर्वी छाया चॉल? ठीक है।’