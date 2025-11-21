Anupamaa Twist: अनुपमा का जीना हराम करेगा गौतम, पराग कोठारी के साथ जाएगा मुंबई
Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में गौतम गांधी मुंबई जाकर अनुपमा का जीना हराम करेगा। वह अनुपमा को मुंबई में भी आराम से रहने नहीं देगा।
‘अनुपमा’ के आने वाले एपिसोड्स में खूब सारे ट्विस्ट दिखाए जाएंगे। एक तरफ, अनुपमा मुंबई में अपनी, ईशान और परी की जिंदगी बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ, राजा तलाक के बाद टूट जाएगा। वह कोठारी हाउस में हंगामा खड़ा करेगा। वहीं अंश, शाह हाउस की जिम्मेदारी उठाने और प्रार्थना का भरोसा दोबारा जीतने की कोशिश करेगा। इसी बीच गौतम मुंबई पहुंचेगा।
मुंबई जाकर अनुपमा को परेशान करेगा गौतम
सामने आए प्रोमो के मुताबिक, मुंबई के जिस चॉल में अनुपमा रहती है गौतम उसी चॉल को तोड़ने की कोशिश करेगा। एक तरफ, अनुपमा अपने चॉल वालों के साथ धूमधाम से वूमेंस क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाएगी। दूसरी तरफ गौतम बिल्डर से बात करेगा। वह कहेगा, ‘मैं और पराग कोठारी अगले हफ्ते मुंबई आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। उस चॉल का नाम क्या बताया था? पूर्वी छाया चॉल? ठीक है।’
माही और राही की लड़ाई
प्रोमो के अलावा ‘अनुपमा’ के अपकमिंग एपिसोड का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में माही, राही को नीचा दिखाते नजर आ रही है। माही, राही से कहती है, ‘सबके लिए चाय बनाइए और गौतम जी के लिए हल्दी वाला दूध।’ ये सुनकर राही भड़क जाती है। वह कहती है, ‘चाय बनाने के लिए नौकर हैं और गौतम जी का काम तुम खुद कर लो।’ माही, राही पर तंज कसती है। माही कहती है, ‘फिर आप क्या करेंगी?’ राही कहेगी, ‘मुझे पढ़ाई करनी है।’ माही कहेगी, ‘अच्छा बहाना है काम से बचने का। डिग्री पेड़ पर नहीं उगती है। टैलेंट से मिलती है जो आपके अंदर है नहीं।’ दोनों को बहस करता देख ख्याति बीच में आएगी और दोनों को चुप कराएगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।